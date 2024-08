Carnaval de Solsona: un viatge teatralitzat al passat

El Carnaval de Solsona, una de les festes més emblemàtiques de la comarca, no sempre ha estat tal com el coneixem avui en dia. Documentat per primera vegada l’any 1592, aquest esdeveniment ha estat testimoni de moltes històries i transformacions fins a arribar a l’actualitat. Aquest 2024, les visites nocturnes teatralitzades ofereixen una experiència única per conèixer de prop els orígens d’aquesta celebració, transportant els participants des dels inicis del segle XVI fins al carnaval actual, passant per moments clau com els carnavals de la República i la seva recuperació l’any 1971.

Més enllà de la bogeria que acompanya la festa al febrer, aquesta visita, organitzada per Solsona Experience, se centra en els orígens del Carnaval a través dels seus personatges històrics, mantenint l’entreteniment i el dinamisme que defineixen aquestes activitats. El recorregut s’inicia a Lo Cal Boig, transportant els visitants als primers temps del carnaval documentat, al segle XVI, quan les celebracions inicials s’enfrontaven als preceptes de l’Església.

Una de les curiositats que s’expliquen durant la visita és l’origen etimològic del mot “carnaval”. A començaments de l’edat mitjana, l’Església catòlica va proposar que el terme prové del llatí vulgar carnem-levare, que significa ‘abandonar la carn’, una prescripció obligatòria per a tot el poble durant tots els divendres de la Quaresma.

La visita guia l’espectador a través de les primeres celebracions dels segles XVI i XVII, quan es feien esforços per dissuadir la gent de participar en els balls, organitzant el Tríduum de Carnaval, tres dies d’exercicis devots propis de la religió catòlica. Durant la ruta, que passa per punts com la plaça Major, la Catedral i la plaça del Bisbe, es relata també el carnaval de la República, marcat per la divisió entre les celebracions dels que freqüentaven l’Ateneu, amb ideologia de dretes, i els de Cal Pixarada, d’esquerres.

L’ocupació franquista va suposar la prohibició dels carnavals a Catalunya, però Solsona va ser la primera població de l’Estat a recuperar aquesta festa l’any 1971, tot burlant la censura en ple règim franquista. Aquell any, es va fer creure que es tractava d’una Fiesta Mayor de Invierno, però el Rei Carnestoltes va tornar a Solsona després de més de trenta anys, fins i tot llegint un sermó satíric en català, com es feia abans de la prohibició. Actualment, la festa és organitzada pel poble a través de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, fet que li garanteix la llibertat per expressar i criticar aquells que governen i s’allibera de tota càrrega institucional. Per aquest motiu, és una festa viva, popular, de tots i per a tots.

Al llarg d’aquests cinquanta anys, el Carnaval de Solsona ha evolucionat fins a convertir-se en una festa singular, amb elements icònics com els Gegants Bojos, la Penjada del Ruc al campanar, les Contradanses i l’Arribada de Sa Majestat el Carnestoltes. La visita teatralitzada ofereix una oportunitat única per descobrir tots aquests aspectes, amb tocs d’humor que rendeixen un bonic homenatge a aquesta celebració, descrita com “eternament maleïda, però perpètuament celebrada”, tal com es comenta durant la visita. Avui dia, el Carnaval ha esdevingut un símbol identitari de la ciutat i ha promogut una massiva socialització de la festa, atraient tant vilatans com visitants d’arreu del país. La participació de comparses locals i foranes ha convertit el Carnaval en un punt de trobada intergeneracional, on persones de diverses zones i edats es reuneixen per celebrar junts aquesta festa.

Aquesta visita encara està disponible tots els dijous i divendres d'agost, amb una durada aproximada d’una hora i quinze minuts. A part d’aquesta, durant el juliol es va oferir una visita nocturna titulada “10 anys de visites nocturnes en mans de Solsona Experience”, per commemorar aquest aniversari a través d’un recorregut pel nucli antic de la ciutat i de la mà de personatges emblemàtics com Rafael Tristany, Valentí Comellas, les Monges de la companyia de Maria o el Comte Ermengol IV, entre molts d’altres.