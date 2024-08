El Camp de treball de Coll de Jou posa llum a la foscor

El camp de treball sobre la història de la construcció de la carretera de Coll de Jou a Pont d'Espia ha obtingut una valoració excel·lent, tant per part de les entitats que han participat en el projecte com per part dels mateixos joves. La segona fase del camp de treball consistirà a estudiar els objectes trobats, situar-los en l'època corresponent a l'enclavament on s'ha fet el treball i, posteriorment, continuar amb la investigació mitjançant una consulta al Archivo General Militar de Àvila i Archivo General de la Administración a Madrid. Els objectes personals trobats inclouen calçat, llaunes i també algunes ampolletes de l'època.

Aquest camp de treball, que s'ha desenvolupat durant dues setmanes al municipi d'Odèn, ha estat fruit de la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès, l'Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de Barcelona (EUROM) i el Centre d'Estudis Lacetans. La coordinació dels joves participants ha anat a càrrec de l'entitat Coordinació Rural de Catalunya (CRUC). Els joves han valorat especialment l'entorn on va tenir lloc el camp, així com el treball tècnic i arqueològic realitzat. Les tasques van iniciar-se el dia 10 de juliol i es van acabar el dia 24 i van consistir a netejar, condicionar i senyalitzar els espais històrics relacionats amb la construcció de la carretera. Formen part de la segona fase de l'estudi que va confirmar l'ús de treballs forçats en la construcció de la carretera de Coll de Jou a Pont d'Espia entre els anys 1941 i 1954.

En la primera fase de la investigació es va confirmar la participació de mà d'obra reclusa, especialment presoners republicans condemnats en judicis sumaríssims, en el procés de construcció de la carretera. No obstant això, s'ha posat de manifest que els treballadors penals van ser responsables únicament dels 7 primers quilòmetres, concretament del tram que va des del Pont d'Espia fins al poble de Perles.

Una de les contribucions més rellevants d'aquesta investigació és la confirmació de l'existència de dues colònies penals militaritzades a la regió d'Alt Urgell-Solsonès: el destacament penal de Coll de Nargó i el de Sant Llorenç de Morunys. Aquestes colònies van jugar un paper crucial en la construcció de la carretera; van portar a terme les tasques inicials, com la construcció del Pont d'Espia i els primers trams de la carretera L-401.

La direcció científica del camp de treball ha anat a càrrec de Jordi Guixé, mentre que la direcció tècnica ha estat responsabilitat de Nil Boix. També hi han participat arqueòlogues de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Boix, historiador i arqueòleg, a la presentació del camp de treball va oferir una explicació detallada sobre el context històric que va portar a la construcció de la carretera L-401. Va exposar que la carretera és un exemple de com la violència no es va acabar amb la Guerra Civil, sinó que va continuar fins al 1945. Va recordar que a Espanya hi va haver 500.000 represaliats i que la sobrepoblació penitenciària, juntament amb les infraestructures destrossades per la guerra, van portar el règim a crear batallons de treballadors reclusos per reparar aquestes infraestructures. Va destacar que la carretera L-401 va tenir fins a 500 treballadors i va ser construïda com una pista militar amb l'objectiu de defensar-se d'una possible invasió.

El Consell Comarcal del Solsonès ha informat que, a finals d'octubre, se celebraran unes jornades per presentar els resultats del camp de treball i parlar sobre la repressió durant el franquisme i en altres escenaris. Pròximament ja s'informarà de la data. Amb aquesta iniciativa es busca preservar la memòria històrica d'aquesta infraestructura i difondre els resultats de la investigació.

El projecte sobre la història de la construcció de la carretera de Coll de Jou a Pont d'Espia ha estat finançat pel Memorial Democràtic, l'Institut d'Estudis Ilerdencs i el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, i ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Odèn.