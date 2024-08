Odèn celebra la seva Festa Major amb música i tradició

El dia 14 d’agost arriba la Festa Major del municipi d’Odèn. És una celebració molt important per als habitants i és el reflex de les tradicions, la cultura i l’esperit de la població. Els actes de la Festa Major d’Odèn són molt variats: la missa popular, el repartiment del pa beneït, el vermut, el ball i molt més.

A partir de les nou del vespre del dimecres se celebrava el sopar de germanor entaulat a l’Escola d’Odèn. Al finalitzar el sopar, hi va haver un ball amb Jordi Caselles i seguidament bingo i concert amb The Paxanguers.

El dijous dia 15 d’agost hi haurà la missa solemne a les 12 del mig-dia, amb benedicció del pa i vermut a la parròquia Santa Cecília, un edifici d’origen romànic, d’estructura arquitectònica força complexa que s’alçà al peu de l’espectacular Serra d’Odèn. Coincideix amb el dia de la Mare de Déu d’Agost o l’Assumpció de Maria, dia en què, segons el dogma cristià, la Mare de Déu va arribar al cel després d’haver-se mort a la Terra. Des de molt antic, entorn del 15 d’agost se celebrava també l’èxit de les bones collites d’estiu.

A les tres de la tarda i fins les cinc, tal com informa el programa amb toc d’humor, s’organitza una mig-diada popular però “cadascú a casa seva”. A les cinc de la tarda s’organitza una xocolatada per a tothom a l’Escola d’Odèn i després s’ofereix un espectacle infantil a càrrec d’Els Pepsicolen. Per acabar la vetllada, s’ofereix una torrada amb arengada per cinc euros.

L’endemà, divendres dia 16 d’agost, a partir de dos quarts de nou del vespre, hi haurà servei d’entrepans de botifarra i cansalada a l’Escola d’Odèn, amenitzat per Joan Altarriba. Seguidament hi ha un bingo i un concert amb La banda del pagès de Matamargó. Per acabar la vetllada també hi haurà un concert amb The Velcros. A més, durant la nit hi haurà premis directes dels col·laboradors.