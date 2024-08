Els quatre gegants solsonins van de visita a Barcelona

Excepcionalment, els quatre Gegants de Solsona visitaran la ciutat de Barcelona en el marc de l'Exposició de Gegants Centenaris i Històrics, del 12 al 19 d'octubre al Born CCM. La trobada permetrà veure figures de més de 100 anys o d'altres inspirades en peces de fa més d'un segle que s'han recuperat en els últims anys.

L'exposició comptarà amb mostres dels gegants més emblemàtics i antics del país. Barcelona disposa de vuit parelles de gegants centenàries o històriques. Són els gegants de la Ciutat, els quatre del Pi, els de Santa Maria del Mar, els vells de la Plaça Nova, els nous i vells de la Casa de la Caritat i els de Sant Jaume. A aquests gegants barcelonins se sumaran un gran nombre de parelles de tota Catalunya, entre els quals els quatre Gegants de Solsona.

La primera referència documental de gegants a Solsona és del 1675, quan apareix la primera parella. L'any 1727, es documenta l'existència de la segona parella. Des de llavors, el nombre de quatre gegants és el que ha arribat fins als nostres dies. Al llarg dels anys, els gegants solsonins han sofert diverses reformes que els han canviat la fisonomia, exceptuant el Gegant Vell, el qual ha mantingut sempre els mateixos trets característics, com a element més singular de la cultura popular solsonina. Les actuals figures van ser elaborades pel mestre geganter Manel Casserras i Boix entre el 1959 i 1966, sens dubte les obres més rellevants de l'artista solsoní. Actualment són Elements Festius Patrimonials d'Interès Nacional.

Segons la interpretació popular aquest ball representa una petició de mà. La dansa s'inicia amb la presentació que fa la Geganta Jove, del seu promès, i acaba amb l'acceptació per part dels Gegants Vells i la celebració del prometatge. El seu protocol marca que només poden dansar dins de la seva població, per Corpus i Festa Major, i en casos extraordinaris com la presa de possessió d'un nou bisbe. Per això, és un gran honor que visitin Barcelona i formin part de l'exposició amb motiu dels 600 anys de gegants.

L'Exposició de Gegants Centenaris i Històrics forma part dels actes que s'organitzen per celebrar els 600 anys de la primera referència escrita d'un gegant a la ciutat de Barcelona i al món. La referència la trobem al Llibre de les Solemnitats de Barcelona, que inclou una relació dels elements municipals que van concórrer a la processó del Corpus de 1424. Entre ells, "Lo rey David ab lo Giguant", que segons els estudiosos, és la primera referència gegantera del món, i la primera referència d'un gegant municipal, el de la Ciutat de Barcelona.

Per commemorar l'aniversari, s'han preparat tot un seguit d'actes extraordinaris, exposicions i sorpreses que s'aniran descobrint al llarg de l'any. El diumenge 28 d'abril es va celebrar el primer gran acte de celebració dels 600, amb la Trobada Nacional de Gegants, que va aplegar un total de 230 colles geganteres a l'Arc de Triomf. També s'organitza, en el marc de les Festes de la Mercè 2024, la Trobada Internacional de Gegants, on diversos gegants d'Europa i de l'Estat Espanyol visitaran la ciutat de Barcelona per ser partícips de la celebració dels 600 anys de gegants a Barcelona i al món.