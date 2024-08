La restauració de la Casa Gran preveu acabar les obres el 2026

El municipi de Riner, situat a la comarca del Solsonès, continua avançant en la seva ambiciosa tasca de restauració de la Casa Gran del santuari del Miracle. Després de deu anys d'esforços i diverses subvencions, l'Ajuntament ha completat les reformes de tres sales clau: la cuina, el foc de rotllo i les quadres. Fa poc també s'han donat per finalitzades les obres a la segona planta. Actualment, les obres se centren en la consolidació de la tercera planta, amb especial atenció en la recuperació dels sostres tradicionals de guix emmotllat del segle XVI, un element singular i valuós de l'edifici.

La recent subvenció de 2,7 milions d'euros del ministeri permetrà avançar en la restauració pendent, incloent la quarta planta i la coberta, que actualment és una estructura provisional dels anys setanta dissenyada per evitar filtracions d'aigua. Aquesta ajuda és fonamental per completar les obres iniciades i garantir la consolidació i recuperació integral de l'edifici, que finalitzarà l'any 2026. L'objectiu a llarg termini és transformar l'antic alberg de pelegrins en un "alberg cultural" que integri el medi ambient i el patrimoni. Recentment, s'ha inaugurat un nou espai museogràfic anomenat Apiària, dedicat al món de les abelles. Aquest projecte té una forta dimensió educativa i mediambiental, i està especialment dissenyat per a escoles.

Tot i els avanços significatius, l'equip de govern es troba amb el repte de mantenir la Casa Gran oberta al públic mentre es realitzen les obres. Les reformes d'aïllament podrien requerir el tancament temporal d'alguns espais. L'alcalde Joan Solà admet que la situació es gestionarà "dia a dia", i expressa el seu optimisme, destacant que, després de deu anys de treball intens, "ja veiem la llum al final del túnel".