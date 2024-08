Albert Colell, soci fundador de Solsona Experience: «Volem aconseguir que la gent torni a casa estimant i comprenent el territori»

Nascut a Solsona el 1997, Albert Colell és graduat en Història i màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Solsona. També és guia i un dels socis fundadors de la cooperativa Solsona Experience, que enguany celebra el seu desè aniversari.

Què va inspirar la creació de les visites nocturnes a Solsona l’any 2014?

Vam prendre el relleu de les rutes nocturnes que ja feia més de cinc anys que l’UBIC organitzava les nits d’agost. A partir d’un acord entre l’Ajuntament, el Consell Comarcal, l’UBIC i nosaltres, que en aquell moment érem l’Associació Ithaca, es va decidir unificar les rutes i oferir-les conjuntament. Va ser el moment en què vam començar a encapçalar aquesta iniciativa. L’Associació Ithaca va passar a ser Solsona Experience l’any 2017.

Qui eren els primers solsonins que van entomar el repte?

En aquell moment la Meritxell Novas, l’Elena Capdevila i l’Ester Vila. Es va parlar amb la junta d’aleshores, El Guris i el Pele, i ells van confiar en nosaltres i ens van donar tot el suport necessari. El tema escollit per a la primera edició va ser la història dels quatre hospitals històrics de Solsona i la farmàcia Pallarès.

Després de deu anys, quina ha estat la clau de l’èxit de les visites nocturnes?

La clau ha estat la diversitat de temes. Sovint pensem que se’ns acaben els episodis històrics de Solsona per a explicar, però sempre n’acabem trobant un i l’espremem per treure-li tot el suc possible. La feina conjunta de tots els membres de l’equip també ha estat imprescindible per a la continuïtat del projecte.

Quines són les diferències entre les visites d’aquest any, especials pels deu anys, i les altres?

En general, segueixen la mateixa línia que els darrers anys. Una visita teatralitzada té dues cares, és una barreja entre una visita guiada i un teatre. Progressivament, el percentatge d’aquestes cares ha variat, i hem anat incorporant tècniques i maneres de fer més pròpies del teatre que no d’una visita guiada. Tenim un mateix estil intentant no repetir tècniques, elements clau o girs de guió que hàgim utilitzat en altres ocasions. Sempre intentem incorporar coses noves, sorprendre a l’espectador.

Aquest any heu inclòs algunes rutes noves, per això.

Sí, feia temps que teníem la mateixa oferta de visites guiades regulars i ara hem apostat per fer visites al sud del Solsonès. L’Ajuntament de Torà va contactar amb nosaltres per gestionar el servei de visites guiades a la Torre de Vallferosa, gestionat per una entitat de voluntaris fins aquell moment. En un futur estem plantejant fer visites al nucli històric de Torà. Per altra banda, des de fa dues setmanes també oferim un servei de visites guiades regulars al Santuari de Pinós i la Torre d’Ardèvol amb una visita conjunta d’aquests dos elements.

Com enfronteu aquest increment de demanda i ampliació de les rutes?

Amb respecte i responsabilitat. Mai saps quina recepció tindran les visites. Trobar l’equilibri entre el rigor històric i les anècdotes per tal que la visita sigui comprensiva, amena i adaptada a les necessitats dels diferents públics de vegades és complicat.

Es podria dir que aquest any heu crescut més?

Des de la creació de la cooperativa hem tingut un creixement constant. La pandèmia ens va suposar un cop bastant fort i ens vam centrar a recuperar les xifres anteriors. Ara podem dir que ja tornem a tenir unes xifres similars a les del 2019. Pel que fa a activitats sí que podríem dir que aquest 2024 està sent l’any que més novetats hem tingut. Fins ara la incorporació de visites noves era amb comptagotes, però aquest any hem fet una visita nocturna extra a la qual ja fèiem, una visita teatralitzada al Castell de Lladurs o les visites guiades de Vallferosa, Pinós i Ardèvol. Per Festa Major oferirem una visita guiada literària i acabat l’estiu tindrem més novetats que de moment no podem desvelar.

I pel que fa a l’equip?

El 2017 vam crear el projecte cooperatiu sense ànim de lucre Dinamització Turística Voliacs, amb el nom comercial de Solsona Experience. Dels sis socis fundadors tres han canviat. En aquell moment, entre els socis de la cooperativa i dos guies més ja cobríem totes les demandes que teníem. Actualment, a part dels socis hi ha nou guies per tal de poder arribar a tot arreu. La concentració d’oferta els caps de setmana fa que molts de nosaltres estiguem treballant simultàniament.

Quin és el procés de preparació de les visites nocturnes?

El procés comença mesos abans amb la selecció d’un tema per part de l’equip. Es busca una temàtica que motivi els participants i que interessi el públic, destacant-ne les parts més curioses i desconegudes. Després de triar el tema, fem una pluja d’idees per esbossar les escenes i redactar un guió, que es perfecciona durant els assajos amb aportacions de l’equip. Els assajos continuen fins que la presentació estigui llesta per al públic, les reaccions del qual ajuden a millorar constantment la visita.

Personalment, què significa aquest aniversari?

És una gran alegria celebrar aquests deu anys de nocturnes i veure que continuen en bon estat. M’encanta que, tot i haver crescut, l’equip manté l’esperit col·laboratiu. Recordo amb afecte les primeres nocturnes, on la part teatral era menor i jo feia de guia-narrador interactuant amb els personatges. Especialment, em quedo amb la del 2017, “Déu, pàtria, furs i rei: arriben els carlins”, on interpretava Rafael Tristany, perquè el carlisme és un tema que m’interessa molt.

Com s'imagina el projecte d’aquí a deu anys?

Consolidant tot el que fem des de fa temps. Segurament hi haurà moltes cares noves i alguns ja no hi seran, però una bona sintonia entre tot l’equip i remar tots cap a una mateixa direcció serà la clau. Volem continuar ensenyant i fent descobrir la història de Solsona i comarca a través de les diferents propostes que tenim. Volem aconseguir que la gent torni a casa seva estimant i comprenent el territori tal com ho fem nosaltres.