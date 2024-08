Salut inverteix més de 270.000 euros per renovar el servei de radiologia del Centre Sanitari del Solsonès

El Centre Sanitari del Solsonès acull des d’avui les obres de renovació de la seva sala de radiologia. Els treballs es duen a terme gràcies a una inversió del Departament de Salut de 272.008,41 euros, dels fons MINAP (Pla de Millora d’Infraestructures d’Atenció Primària). La renovació inclou la instal·lació d'un nou aparell de raigs X i un ortopantomògraf modern, dissenyats per oferir imatges de major qualitat per al diagnòstic de fractures i altres afeccions. A més de la substitució dels aparells, es duran a terme obres de millora i condicionament de la sala, amb l'objectiu de crear un espai més funcional i diàfan per als pacients i professionals sanitaris.

Aquesta actuació, amb una durada estimada de sis setmanes, permetrà equipar el centre amb tecnologia d'última generació per a la realització de radiografies i ortopantomografies. La renovació de la sala de raigs X obligarà, durant el període d'obres i substitució dels aparells, a derivar els pacients que requereixin una placa a un altre centre. Per això, el Centre Sanitari del Solsonès ha arribat a un acord amb el SEM, Sant Joan de Déu de Manresa i ICS Catalunya Central.

Un cop completades les obres, el Centre Sanitari del Solsonès comptarà amb una sala de radiologia completament renovada, fet que permetrà millorar la qualitat del servei i augmentar-ne l'eficiència en l'atenció als pacients.