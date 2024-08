La 371a Festa Major de Solsona presenta més de cinquanta actes des de final d’agost

La Festa Major de Solsona creix en volum d’actes, amb algunes novetats culturals i esportives. A deu dies de les primeres cites, n’han presentat el programa i el cartell aquest migdia l’alcaldessa, Judit Gisbert, el regidor de Cultura, Albert Colell, el president de Joventut Solsonina, Jordi Casaldàliga, i l’autor del disseny de la imatge gràfica, Pol Blanca. Ho han fet a la plaça Major, un dels punts neuràlgics de la Festa patrimonial d’interès nacional dels solsonins, on s’executen els ballets de la imatgeria festiva i esclaten les tronades.

Record per al darrer president de la Confraria

Judit Gisbert ha volgut tenir un record per al darrer president de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre, Mn. Lluís Villaró, mort dissabte. Tot i que va estar poc temps en el càrrec, des del juny del 2022, “sempre va demostrar un tarannà afable i voluntariós per facilitar l’entesa entre estaments en pro de les festes locals”.

Les manifestacions tradicionals, entre el 7 i el 9 de setembre, continuen sent l’espina dorsal de la Festa Major solsonina, i així ho ha volgut remarcar el regidor de Cultura. “Ens hem d’enorgullir de disposar d’un conjunt festiu únic d’improperis i rituals tan significatius”, assenyala Albert Colell. “Tenim molt integrat i assumit que aquesta part funciona amb normalitat, però darrerament hem vist en altres indrets com es posa traves a la cultura popular. Per això hem de seguir apostant-hi fermament”.

Un itinerari guiat pels indrets de Solsona que han estat inspiració literària, a càrrec de Solsona Experience en col·laboració amb Òmnium Solsonès, el dia 6 de setembre –amb reserva prèvia en línia; un torneig de futbol sala per a joves nascuts entre el 2008 i el 2011, proposat des del Consell d’Adolescents de Solsona i l’Oficina Jove, el dia 31 d’agost, i un campionat de tennis taula organitzat pel Club Tennis Taula Solsona, el primer de setembre, són algunes de les novetats d’enguany.

Canvis de dates

També hi ha desplaçaments en el calendari festiu d’algunes cites consolidades. Així, el concert solidari del SOM, enguany protagonitzat per La Ludwig Band, en lloc de situar-se en el preludi de la festa, passa al dia 10 de setembre. Per contra, la Pujada ciclista al Pi de la Torregassa s’avança al dissabte 31 d’agost a fi d’aglutinar més participants, tenint en compte que el dia 10 al matí els infants solsonins retornen a les aules. Precisament, el calendari escolar condiciona la programació del 10 de setembre i fa que aquest dia a la tarda es concentrin més actes.

Pel que fa a l’oferta nocturna, els plats forts d’aquesta edició són el duet vallenc Figa Flawas, un dels grups que lidera l’escena catalana del pop urbà del moment, el dia 7 a la sala polivalent; la banda catalana de rap combatiu Lágrimas de Sangre, amb prop de vint anys de trajectòria, el dia 8 a la plaça del Camp, i el premiat sextet empordanès de pop-rock La Ludwig Band, el dia 10 a la sala polivalent.

Les entrades als dos primers concerts són gratuïtes, però per a Figa Flawas caldrà recollir-ne les invitacions a la parada que Joventut Solsonina muntarà a la plaça Major els dies 31 d’agost i primer de setembre, o bé en línia, a partir del dia 2, a través de l’aplicació mòbil Solsona 24/7. Tota la informació la publicaran al seu compte d’Instagram (https://www.instagram.com/joventutsolsonina). Les entrades per a la Ludwig Band es podran adquirir a la plataforma Entradessolsones.com. En aquet cas, la recaptació es destinarà a la Fundació Espai Natura i Joventut per a un projecte de cultiu d’arbres fruiters a Tororo, Uganda.

El regidor de Cultura també ha posat de relleu la segona edició del Concert de vigília, el dia 6 al vespre, organitzada conjuntament amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Enguany presenta la trompetista, cantant i compositora de jazz Alba Careta i el seu quintet, que estrenaran una suite composta a partir de melodies de la Festa Major. La Cobla-Orquestra Juvenil Ciutat de Solsona, a més, interpretarà els ballets estrenats durant la Segona República arranjats per Mn. Ramon Pujol, i altres peces antigues.

L’Agrupació de Geganters i Joventut Solsonina aposten enguany per continuar amb el mateix format de la capta dels gegants joves estrenat l’any passat, després del seu èxit, tal com ha destacat avui Jordi Casaldàliga. Així, es programa el dia 7 a la nit, després del castell de focs i un sopar popular a la plaça Major i abans del concert de la sala polivalent. El representant de Joventut Solsonina també ha remarcat que el dotzè Barramiau pels carrers del nucli antic solsoní amb la música de la Trinxaranga ampliarà la capacitat perquè en pugui gaudir més gent.

Varietat en l’oferta familiar

El regidor de Cultura subratlla la cura especial que s’ha tingut en la programació de l’oferta d’espectacles infantils i familiars pensant en la varietat de públics i gèneres. Així, el dia 6 a la tarda hi haurà Tròpic, un espectacle recomanat als infants de 3 a 8 anys a càrrec de Teia Moner, referent en el teatre de titelles a Catalunya; mentre que el dia 9 s’oferirà l’espectacle de circ Dispers, a càrrec de la companyia Tarannà, per gaudir en família, i el dia 10, el muntatge musical Peti qui peti!, a càrrec d’Ambauka.

El nan indi, protagonista del cartell

Avui s’ha donat a conèixer també el disseny del cartell i coberta del programa d’actes de la Festa Major. El jurat va seleccionar la proposta protagonitzada pel nan indi de Pol Blanca i Barrera (Solsona, 2000) entre les nou presentades al concurs convocat per la regidoria de Cultura.

Tal com explica el seu autor, la il·lustració, feta amb la tècnica de dibuix assistit per ordinador, immortalitza la trobada entre el nan i una nena en algun moment de la pujada cap a la plaça Major, on els infants s’apropen a saludar aquests elements folklòrics, o just abans del seu ball. També evoca el creixement i la continuïtat de la festa: “amb el pas dels anys, noves generacions hi participen de manera activa o venen a gaudir-la des del públic amb la indumentària per a l’ocasió”, afegeix Pol Blanca. De manera indirecta, la nena “vol representar els pares, mares, altres familiars i amics que han transmès les tradicions de la nostra ciutat amb estima i orgull”.

Textos sobre les muralles, el CES i el cartellisme de la festa

Com cada any, la publicació en paper també incorpora col·laboracions de particulars o entitats. Enguany s’hi troba, d’una banda, un text de l’arqueòleg Pere Cascante sobre la interpretació de la traça de les muralles de Solsona a partir de les intervencions arqueològiques vinculades a treballs executats entre el 2020 i el 2021 a la plaça del Consell Comarcal i la pròpia muralla.

El Centre Excursionista del Solsonès, d’altra banda, hi publica un breu escrit sobre la transformació de l’entitat en els seus cinquanta anys d’història, des que la va fundar un grup de joves amb inquietuds culturals i associatives, i l’evolució propiciada pels canvis socials i tecnològics.

Finalment, Marc Ribes i Tàpia, hereu de Solsona fins al dia 7 de setembre, és l’autor d’un text sobre la història del cartellisme i els programes de la Festa Major solsonina, una tradició que es remunta a principi del segle XX.

El programa d’enguany en format paper, col·leccionat a moltes cases de la ciutat, es podrà començar a recollir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament a partir de mitjans de la setmana vinent. De totes maneres, ja es pot consultar en línia als portals web municipals.