Solsona elimina l’aparcament de la Pujada del Seminari i amplia la via

L’Ajuntament de Solsona instal·la dues bandes reductores de velocitat a la carretera de Torà, suprimeix la zona d’estacionament en el primer tram de la Pujada del Seminari per eixamplar-ne els carrils de circulació i reorganitza el trànsit al voltant del parc de l’Hort del Bisbe per millorar-ne la seguretat dels usuaris. Durant aquest mes, la brigada municipal de Solsona ha treballat en aquestes actuacions de millora de la mobilitat a tres indrets diferents del nucli urbà. Són algunes de les peticions recollides pels regidors en el marc de les visites als barris.

A la carretera de Torà s’han instal·lat dues bandes reductores de velocitat a l’altura de la intersecció amb el carrer de Pau Casals, un indret on s’han registrat tres atropellaments els últims cinc anys.

També s’han enllestit els canvis de mobilitat en el primer tram de la Pujada del Seminari: la franja d’estacionaments estrenyia en excés els dos carrils de circulació de vehicles, per la qual cosa se n’han eliminat les vuit places existents i s’ha repintat la senyalització horitzontal de la calçada.

Per compensar aquesta pèrdua d’espai d’estacionament, es destinen a usuaris del Centre Sanitari quatre places del lateral del Vall Calent fins ara reservades per a personal mèdic, tal com ho indica un nou senyal vertical. De totes maneres, amb el trasllat del tanatori, actualment el govern municipal considera suficient l’espai d’estacionament del carrer de Mossèn Serra i Vilaró, transversal a la Pujada del Seminari.

Menys trànsit rodat al parc

Aquests dies, d’altra banda, la brigada treballa a l’entorn del parc de l’Hort del Bisbe. Se n’està modificant la senyalització per tal d’alliberar de trànsit rodat la meitat sud-est del parc –oberta arran de les obres del tanatori– i permetre que els infants puguin recuperar aquell tram d’asfalt per jugar-hi amb bicicletes i patinets, a més d’incrementar-ne la seguretat.

A partir d’ara, els vehicles motoritzats que vulguin estacionar a la zona habilitada al voltant del tanatori o a la franja nord del parc podran entrar exclusivament per l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre i sortir per la dels Països Catalans en un únic sentit.