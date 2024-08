Solsona segueix els passos dels autors locals i forans que s’han inspirat en la ciutat

Josep Pla descrivia l’any 1961 en la seva guia de Catalunya que la característica principal de Solsona és “una tranquil·litat i pau encantadores, deslligades de l’època que vivim”. En el sentit contrari, Benito Pérez Galdós la qualificava l’any 1898 com “una de les més lletges i tristes de la cristiandat” a la seva novel·la ‘Un voluntari realista’. Amb aquestes descripcions antagonistes del municipi arranca la nova proposta de visita guiada que ha ideat la cooperativa Solsona Experience amb la col·laboració d’Òmnium Cultural . El públic coneixerà diversos indrets de Solsona presents en poemes, novel·les, assajos, obres de teatre o llegendes. ‘Solsona, inspiració literària’ s’estrenarà el 6 de setembre coincidint amb la Festa Major.

Albert Colell, guia turístic i soci de Solsona Experience, explica que amb aquesta proposta han volgut “incloure tots els gèneres possibles, ja siguin d’autors locals com forans que s’hagin inspirat en Solsona”. Entre els autors que descobriran els visitants hi ha Josep Pla, Josep Maria de Segarra, Josep Vicenç Foix o els escriptors solsonins Raül Garrigasait i Ramon Valls. La visita arrencarà al Portal del Pont, que era l’entrada principal de la ciutat a finals del segle XVIII, i discorrerà per diferents punts del nucli antic com ara la plaça de Sant Joan on hi ha una placa amb un poema de Josep Maria de Segarra dedicat a aquest racó de Solsona.

D’aquesta manera, la visita s’aturarà en diferents punts del municipi relacionats amb els autors, es llegirà un fragment de l’obra, es contextualitzarà l’autor i també es donaran detalls sobre l’indret. Colell ha dit que durant la recerca per confeccionar la ruta han trobat molts autors que parlen de Solsona i, per això, la feina de selecció “no ha estat fàcil”. Tot i això, han intentat “no apartar ningú i incorporar” el màxim d’autors possibles, ni que siguin “petits fragments”.

La proposta ‘Solsona, inspiració literària’ no és l’única novetat de la cooperativa Solsona Experience en les seves visites guiades. També n'oferirà de forma regular a la torre de Vallferosa de Torà i al Santuari de Pinós. A més, coincidint amb els 500 anys de l’Hostal de Pinós, s’organitzaran unes visites teatralitzades en què s’explicarà la seva història. Colell explica que cada cop més estan “descentralitzant” les visites per no concentrar-les totes a Solsona i perquè siguin més variades.

Colell creu que un dels atractius de la localitat és la seva “autenticitat” i que és un lloc que no s’ha massificat. “Solsona no és un lloc de pas, s’ha de venir expressament i, per això, es continua respirant una essència de poble i la comarca segueix sent bastant verge i natural”, explica. El públic que acostuma a acudir a les visites guiades que organitzen és català, ja siguin famílies o jubilats, i la ruta que té més èxit de les que ofereixen és la visita guiada als gegants de Solsona.