Joan Castella, president del Centre Excursionista del Solsonès: «La celebració dels cinquanta anys posa en relleu la nostra història»

Castella és al capdavant de l’entitat comarcal dedicada al món de l’excursionisme des de l’any 2020, rellevant a Jesús Guitart, l’antic president. El Centre es va crear l’any 1974, durant el franquisme, i enguany celebra el seu cinquantè aniversari.

Què significa per vosaltres el cinquantè aniversari del Centre Excursionista del Solsonès?

La veritat és que aquest reconeixement és el resultat d’una trajectòria que vam iniciar fa molts anys. Estem molt satisfets d’haver arribat a aquests cinquanta anys, plens d’activitats i moments significatius. Encara tenim moltes ganes de continuar creant i fent més coses. Però, sobretot, aquesta celebració és una manera de posar en relleu la història de tots aquests anys del Centre.

Quines activitats especials heu preparat per celebrar-lo?

Hem dut a terme diverses activitats per commemorar aquests cinquanta anys. Vam començar amb una caminada de cinquanta quilòmetres, que es va fer el dissabte dia 20 d’abril, on van participar setanta-tres persones. Es podia fer en un sol dia, però també vam oferir la possibilitat de fer-la més tranquil·lament, en dues etapes, per a aquells que no volien completar-la d’un sol cop.

També hem iniciat el projecte 50 cims i al setembre organitzarem un dinar popular amb tots els socis i sòcies que vulguin unir-se a la celebració. A més del dinar, al matí farem una sortida amb una ruta curta i visites guiades a llocs d’interès, probablement al municipi de Llobera.

El projecte 50 cims quins objectius té?

Al llarg de l’any també hem impulsat aquesta activitat tan especial que consisteix a marcar 50 cims representatius dels Països Catalans, no els més típics, sinó aquells que són emblemàtics. L’objectiu és pujar com a mínim 50 d’aquests cims, ja que la llista és més llarga.

A l’agenda d’octubre teniu programada una taula rodona per al cinquantè aniversari.

Sí, serà sobre el present i futur de l’excursionisme. Discutirem l’evolució d’aquest esport durant aquests cinquanta anys i cap a on va en el futur. Hi participaran figures importants dels diferents àmbits de l’excursionisme català, incloent-hi alpinistes, representants de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i una destacada presència femenina en el món de l’esport de muntanya.

Des del seu punt de vista, com creu que ha canviat l’excursionisme en aquests cinquanta anys?

L’excursionisme ha canviat moltíssim al llarg dels anys. El Centre Excursionista va néixer durant els últims anys del franquisme, en una època en què la societat estava molt restringida. En aquell moment, el Centre es va crear com una associació cultural i un punt de trobada, una vàlvula d’escapament davant de les restriccions de la dictadura. Era una manera de poder sortir, organitzar activitats a la natura i desconnectar.

Amb el pas del temps, el Centre ha anat evolucionant. Sempre ha estat un lloc on les persones es reunien per planificar excursions, preparar material i facilitar les sortides a la muntanya. Però en aquella època tot això era molt més complicat que avui dia. Abans, accedir a informació, mapes o ressenyes no era tan senzill com ho és ara.

Quin paper té el Centre Excursionista avui en dia?

Actualment, amb l’accés fàcil a internet, la majoria de gent pot preparar-se les sortides pel seu compte. Això ha fet que els centres excursionistes hagin canviat la seva funció original. Ara són més aviat entitats de serveis, facilitant llicències i altres gestions, però han perdut una mica aquell rol de punt de trobada per a la preparació conjunta de les activitats. Tot i aquest canvi, no ho veiem com una cosa negativa. És simplement una evolució del context en què ens movem avui dia, on tot és més accessible i això també té els seus avantatges.

Com quins?

Ara molts centres funcionen completament de manera digital, sense necessitat d’un espai físic. Això permet que els socis gestionin tot telemàticament, des del carnet digital fins a la inscripció a activitats a través d’una aplicació, facilitant la gestió i estalviant temps. A més, les noves tecnologies permeten que la gent organitzi les seves pròpies sortides de manera independent, cosa que és positiva.

Tot i això, encara que el centre ja no sigui aquell punt de trobada físic que era després del franquisme, continua oferint serveis importants com sortides organitzades, formació en seguretat i tècniques de muntanya, i serveis com l’accés a llicències, assegurant que tothom gaudeixi de l’excursionisme de manera segura.

Quin ha estat el cim o la ruta més memorable que heu organitzat en aquests cinquanta anys?

La veritat és que n’hi ha hagut molts, i cadascun ha tingut la seva singularitat. Però crec que el més memorable va ser el primer cim que vam fer com a centre. Jo no hi era, però alguns membres de la Junta sí, i crec que va ser el més significatiu per tot el que representava en aquell moment.

Al llarg dels anys, hem organitzat moltes sortides, potser no grans rutes alpinístiques o cims molt coneguts, però sempre han comptat amb la participació de molts socis. Això és el que realment ha donat sentit a cada cim que hem assolit.

I la sortida més multitudinària?

Les nostres activitats no solen ser molt multitudinàries, especialment perquè alguns dels llocs que visitem són d’accés limitat. Però, sens dubte, les que han tingut més èxit aquests últims anys són les caminades populars, com la del Vinyet, que es fan a Solsona i són molt conegudes. A part d’aquestes, les sortides organitzades pels senders i GR, com el camí ignasià, han estat molt participatives. Aquestes rutes, que es fan per etapes, són probablement les que han mogut més socis recentment.

Què els diríeu als futurs socis que s’encarreguin de l’entitat d’aquí a uns anys?

Els diria que continuïn valorant el sentit de l’excursionisme i la companyonia. Que continuïn gaudint de la natura amb respecte i tranquil·litat, i que apreciïn els paisatges i la cultura d’una manera més pausada, especialment en un món que va cada dia més de pressa.