La residència de Solsona introdueix la teràpia assistida amb gossos

El Centre Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona ha posat en marxa una nova iniciativa per millorar la qualitat de vida dels seus residents: la teràpia assistida amb gossos. Aquesta pràctica, coneguda pels seus efectes beneficiosos en persones grans i amb demència, s'ha introduït després de mesos de col·laboració amb l'Associació Recuérdame Alzheimer i l'Associació de Defensa Animal de Solsona (ADA).

L'equip de la residència, inspirat per experiències prèvies en teràpia amb animals, va iniciar el projecte amb la voluntat de valorar l'impacte d'aquest tipus d'intervenció en els seus residents. Gràcies a la col·laboració amb ADA, els primers gossos van arribar al centre, i aviat es va observar una connexió especial entre els animals i els residents. Aquest èxit inicial va motivar la residència a aprofundir en el projecte, portant a la seva implementació amb el suport professional de Recuérdame Alzheimer.

La primera sessió formal es va dur a terme el passat mes d'abril, amb quatre grups reduïts de participants. Les sessions es programen cada dos mesos, i el personal del centre ha començat a desenvolupar metodologies per observar i avaluar de manera sistemàtica les reaccions dels residents. Aquestes observacions són claus per adaptar les sessions futures, assegurant que cada resident pugui gaudir de l'experiència segons les seves necessitats personals. Cada sessió és acompanyada pel professional d'ADA, qui guia la interacció amb el pacient i curós gos Boby.

«La reacció dels residents ha estat molt positiva en la majoria dels casos. Des de la primera sessió, hem observat que la presència dels gossos crea un ambient de calma i benestar», explica Lucía García, psicòloga del centre i líder del projecte. Molts residents, incloent-hi aquells amb demència avançada, han mostrat millores significatives en l'estat emocional i cognitiu durant les interaccions amb els gossos. Per exemple, un dels usuaris amb un alt grau de demència va respondre al contacte amb l'animal amb un augment de l'alerta. «Aquest resident ha demostrat una millora significativa en l'estat d'alerta, arribant fins i tot a obrir els ulls i a seguir amb la mirada els moviments del gos, cosa que gairebé mai fa en altres situacions», relata García. Aquesta resposta ha estat molt valorada per l'equip, ja que indica un nivell de connexió i estímul que no s'havia aconseguit amb altres activitats. A més, alguns residents han començat a recordar experiències passades relacionades amb gossos, afavorint la reminiscència i la connexió amb el seu passat.

La valoració general d'aquesta nova iniciativa és molt positiva. «La teràpia assistida amb gossos ha superat les expectatives inicials, no només en termes de la resposta dels residents, sinó també en la millora de l'ambient al centre i en la satisfacció dels familiars i professionals», explica la psicòloga. «Creiem que aquest projecte ha enriquit la qualitat de vida dels que vivim i convivim a la residència i continuarem fomentant-la», declara.