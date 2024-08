Ignasi del Blanco, visitant de Barcelona: «Ja hi havia vingut, però tenia ganes de tornar»

Què l'ha portat a venir a Solsona?

Venim de Barcelona amb la dona i fa molts anys ja l’havíem visitat, però és d’aquelles ciutats que, un cop vistes, penses: hi he de tornar a passar. Com que teníem el dissabte lliure vam decidir visitar-la de nou. De fet, va ser a partir d’unes notícies que van sortir sobre la formatgeria del Miracle que ens va fer recordar que ho teníem pendent.

Què té més ganes de visitar?

Tot en general, però sobretot ens interessa revisitar la catedral de Solsona i tot el nucli antic.