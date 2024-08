Marina Berenguer, visitant d'Argençola: «Buscava un lloc proper per fer una escapada»

Per què va decidir visitar Solsona?

Venim d’Argençola, de la comarca de l’Anoia i els meus acompanyants i jo estàvem buscant llocs propers per fer una escapada d’un sol dia. Una coneguda ens va recomanar Solsona, ja que ens va dir que hi havia una àmplia oferta de llocs per conèixer a través de visites guiades.

Venia amb ganes de conèixer algun indret en especial?

Ens van recomanar especialment visitar el Museu Diocesà i Comarcal, com també el nucli antic. Ens van dir que no ens ho podíem perdre.