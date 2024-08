Renovació del Museu de l'Escola de Castellar de la Ribera

A principis dels 2000, el consistori de Castellar de la Ribera va decidir donar valor a l’antiga escola rural, que havia tancat el 1974. A partir d’objectes trobats, com pupitres i imatges de Franco, es va començar a crear un museu. Inicialment, el projecte museològic es va centrar en l’educació a Catalunya i Espanya, però no aprofundia en la realitat local de Castellar de la Ribera.

Amb el temps, es va veure la necessitat de connectar més el museu amb la història del municipi, inclosa l’escola de Castellar de la Ribera, l’escola de Clarà, i altres iniciatives educatives locals. D’això tracta el projecte de renovació que s’ha presentat aquest any liderat per l’historiador solsoní Pol Solé, qui va fer una intensa recerca en arxius, especialment a l’Arxiu Comarcal del Solsonès, la Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. A més de la documentació, Solé recalca el paper fonamental de la recerca oral. Es van entrevistar una trentena de persones, entre mestres i alumnes de Castellar de la Ribera i Clarà, i es van recollir testimonis escrits d’antics habitants. «Des de l’organització del museu creiem que aquesta és una bona manera d’apropar tot el discurs al poble», explica Solé.

L’objectiu principal del museu és que el contingut i la proposta museogràfica siguin locals, no només en el seu enfocament, sinó també en la manera com s’ha construït, amb la participació de la comunitat. «Es tracta d’un projecte que ha estat fet per i per al poble», declara Solé. Així, el museu no només narra la història de l’escola rural, sinó que ho fa d’una manera en què els habitants de Castellar de la Ribera s’hi sentin partícips i representats. Un dels pilars d’aquesta renovació també ha estat comptar amb la col·laboració de figures destacades com Elena Rovira, la dissenyadora encarregada de la nova proposta visual del museu, i la família Santaeulària Angrill, que ha estat especialment implicada en el procés.

Gràcies a la renovació, el nou discurs del museu inclou dades específiques sobre l’educació a Castellar de la Ribera, com que la primera escola documentada al municipi va ser l’Escola incompleta de Clarà, mencionada al Butlletí Oficial de Lleida del 15 de gener de 1858. També es detalla com l’Escola de Castellar, a principis del segle XX, va ser itinerant fins al 1926, ocupant diversos immobles inadequats llogats pel municipi. Tot i la pressió de la Junta local per construir un edifici adequat, la falta de finançament per a l'elevat pressupost ho va frenar, fins que el 1925 es va comprar cal Sastre, on es va traslladar l’escola el 1926. El museu també recull testimonis d’alumnes i professors, com el de Maria Castillo Visa, mestra a Clarà entre 1890 i 1891, després de treballar en nou escoles a Catalunya, i l’alumna que explica com era el dia a dia a Cal Sastre l'any 1947 «Quan els grans acabem de corregir, és el torn dels petits. Mentrestant, nosaltres ens asseiem als pupitres i fem la feina que ens mana de l’enciclopèdia», es pot llegir en el nou discurs.

La renovació és també un homenatge a la feina incansable de molts educadors que, malgrat les dificultats, van perseverar per oferir un futur millor als infants. I, d’alguna manera, ho van aconseguir: aquells alumnes, avui adults, encara recorden aquells temps difícils dient com van ser de feliços.