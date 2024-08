El turisme descobreix Solsona atret pel seu patrimoni

Situada al centre de Catalunya, amb un ampli patrimoni arquitectònic, un nucli antic medieval i rodejada d'un majestuós entorn natural, Solsona ha viscut durant aquest estiu una revifada pel que fa a la presència de turistes. Els principals atractius de la capital del Solsonès són la seva catedral, que barreja traces del romànic, gòtic i el barroc, les col·leccions del Museu Diocesà i Comarcal i el Quarto dels Gegants, tres dels indrets de la ciutat que han rebut més visitants els darrers mesos. Alguns dels elements que els turistes més valoren de la ciutat són la tranquil·litat que s'hi respira, la gastronomia i tots els racons que té per descobrir.

Els principals agents turístics de la ciutat consultats per Regió7, a una setmana de cloure la temporada d'estiu i de l'arribada de la Festa Major, asseguren que s'ha incrementat el nombre de turistes respecte anys anteriors. Un d'aquests n'és Solsona Experience, un projecte cooperatiu creat per joves del territori que ofereix visites turístiques en diferents indrets de la comarca de forma regular. Segons dades proporcionades per l'entitat, des de principis d'aquest juliol i fins a mitjans d'aquest agost unes 2.000 persones han participat en les visites que organitzen en indrets d'arreu de la comarca, «unes bones xifres» com destaca Pau Vilaseca, un dels organitzadors.

Aquest dissabte, com és habitual, cap a les 11 del matí una desena de visitants es van reunir al Portal del Pont per iniciar la visita Solsona Monumental, en què es dona a conèixer el nucli antic. Com va detallar el guia, Miquel Pérez, consta d'un recorregut «en què fem un repàs per la història de la ciutat, els edificis més destacables, les característiques de l'arquitectura que abunda al nucli antic i personatges rellevants que han estat rellevants a Solsona».

Per a Pérez, un dels principals atractius amb què compta la ciutat i que més interessa als visitants són els gegants. Les figures d'imatgeria festiva, «tant de la Festa Major com del Carnaval, són molt reconegudes; molts turistes venen atrets per elles», va afirmar. A banda, també tenen molta importància altres «elements característics del nucli antic, com els caps de biga que hi ha arreu i la catedral».

Turisme tranquil i reposat

Iris Mañés, una de les assistents a la visita que hi va anar amb la família des de Rubí (Vallès Occidental), va explicar que un dels elements que els va atreure més és «la tranquil·litat de Solsona», ideal per viatjar amb infants, i el fet que compta amb una àmplia oferta turística. A més, van optar per contractar una visita guiada perquè, segons el seu parer, «és la millor manera d'aprendre sobre qualsevol lloc on es vagi».

Un altre dels visitants que hi era a Solsona amb un grup d'amics, Garau Palmada, veí de Banyoles, també va coincidir amb Mañés en valorar l'aspecte de «la pau que es respira a la ciutat». «Nosaltres venim de Girona, on hi ha la costa Brava i un turisme massiu», fugint d'aquesta condició considera el Solsonès compta amb una clara avantatge: «ofereix un turisme més tranquil, reposat, reflexiu i gens massificat; no és de sol i platja, però permet gaudir d'un entorn natural com el Port del Comte i l'inici del Cadí», per exemple.

Aquest flux de visitants que hi ha hagut durant l’estiu també s’ha vist reflectit en bars i restaurants de la capital de comarca, com va apuntar la cambrera del bar Castell, situat al nucli antic solsoní, Kàtia Martí. «Mai havíem notat la presència de tants visitants», siguin catalans, d’altres punts de la geografia espanyola i, fins i tot, internacionals.

El Museu de Solsona duplica visitants respecte al 2023

El Museu Diocesà i Comarcal de Solsona també és un dels grans atractius de turistes de la ciutat i encara més durant el darrer any. L’entitat compta amb una àmplia galeria prehistòrica i una altra amb art del romànic i gòtic, però, segons va detallar el director, Carles Freixes, l’exposició temporal centrada en la figura de Picasso i les tradicions populars catalanes ha estat una de les iniciatives que ha aconseguit dinamitzar encara més el flux de visites a la institució.

A principis d’aquest setembre farà un any des que es va inaugurar el nou accés del museu i, des de llavors, «s’ha duplicat el nombre de visitants respecte a l’any anterior», com va detallar Freixes a Regió7. De la mateixa manera, l'encarregada d'administració i educació, Montse Creus, va coincidir en dir que «l'increment de visitants es nota», no només en el nombre de vendes d'entrades, sinó que també en «les vendes a la botiga, perquè tot és més accessible i visible».

Quatre visitants al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona / Oscar Bayona

Aquest auge, en part, ha estat impulsat per la renovació de l’accés al museu i de l’exhibició temporal que portava per títol ‘Picasso. Territori, arts i tradicions populars catalanes’, que va restar a la institució des de mitjans de març fins a mitjans d’aquest juliol. «L’exposició ha permès que molts visitants s’hi sentissin atrets i, de passada, van descobrir l’important patrimoni propi del museu», va detallar Creus.

Un dels grups de visitants que hi havia a l’interior era el de la Georgina Aguilar, Pere Serra, Garau Palmada i l’Àngel Vergés, quatre amics de Banyoles que van decidir fer una escapada de quatre dies per visitar diferents indrets d’arreu del Solsonès. Com van explicar, són molt aficionats a tota mena d’expressions culturals i els agrada molt visitar museus i tota mena de patrimoni artístic de valor històric, motiu pel qual van optar per visitar l’interior del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

Per a Creus, un dels principals elements que més valoren els visitats és que «el museu és dins d’un edifici que per si mateix té un gran valor arquitectònic i és un molt bon embolcall per totes les obres que hi ha a l’interior», mentre va afegir que «als turistes els sol sorprendre que aquests dos elements cohabitin en un mateix espai».

