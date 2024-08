27a caminada popular del Vinyet a Solsona

Diumenge, primer de setembre, si el temps ho permet, la Caminada popular pel Vinyet de Solsona arribarà a la vint-i-setena edició amb un itinerari que discorre per les quatre partides rurals del municipi en la versió llarga. S'hi podrà participar amb un recorregut de 16 quilòmetres i un de més curt, d'11. Les inscripcions es fan a la plaça del Camp just abans de començar. Ho organitza la regidoria de Cultura amb la col·laboració del Centre Excursionista del Solsonès.

Aquesta activitat prèvia de Festa Major, que l'any passat va aglutinar 230 participants, començarà entre les vuit i dos quarts de nou del matí a la plaça del Camp. La sortida de la ruta serà cap a l'est amb un primer avituallament a la capella de Sant Honorat, i continuarà en direcció nord, passant per la font del Corb, fins a la capella de Sant Pere Màrtir, on hi haurà la parada de l'esmorzar. L'itinerari, que discorre per camins, corriols i pistes forestals, seguirà per l'oest i entorn del Castellvell aquells que optin per la ruta curta es desviaran per tornar, mentre que la llarga menarà els caminants cap al sud fins a Sant Bernat, on s'oferirà l'últim avituallament.