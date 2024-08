El CTFC avalua l’impacte humà en espais naturals protegits

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), en col·laboració amb la Fundació Emys, Fundació Trenca i SEO BirdLife, ha posat en marxa un nou estudi per avaluar els efectes de l’afluència de visitants en quatre espais naturals protegits de Catalunya. El projecte es desenvolupa en el Parc Natural dels Ports (Tarragona), el Parc Natural del Montseny (Barcelona i Girona), l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa (Girona) i la Reserva Nacional de Caça de Boumort (Lleida), zones que han experimentat un creixement significatiu de visitants en les darreres dècades. Els resultats d’aquest estudi es pretenen distribuir per tal que es puguin aplicar a totes les zones naturals amb presència humana freqüent, zones usuals en localitats rurals com el Solsonès.

El projecte, que es va iniciar el passat mes d’abril i tindrà una durada de dos anys, utilitza càmeres de fototrampeig i gravadores de so per analitzar l’impacte de la presència humana sobre la fauna, principalment mamífers i ocells. El període actual és clau, ja que coincideix el pic màxim de visitants amb l’època de cria de moltes espècies, fet que permetrà obtenir dades rellevants sobre com aquesta interacció afecta els comportaments animals.

Aquest estudi té com a objectiu impulsar un model de turisme forestal compatible amb la conservació de la biodiversitat, tot proposant mesures per minimitzar l’impacte sobre els ecosistemes. Segons els experts, la presència humana constant en aquests espais pot interferir en el comportament de la fauna, limitant el seu espai vital i alterant la seva reproducció. Aquest impacte és especialment rellevant durant la primavera i l’estiu, èpoques de màxima concurrència i de cria de la fauna. A més, el trànsit continu de persones pot provocar l’erosió del sòl i danys en la vegetació.

L’augment de l’afluència de visitants es deu a diverses causes, com el creixement de la població, la demanda creixent de contacte amb la natura, l’ús cada vegada més estès del cotxe privat i la democratització de la informació a través d’internet i xarxes socials, que faciliten l’accés a aquests espais naturals.

Aquest projecte no només se centra en els efectes negatius de la presència humana, sinó que també busca compatibilitzar els beneficis que ofereix la natura amb la conservació dels espais naturals. El contacte amb la natura i les activitats a l’aire lliure són essencials per a una bona salut física i mental, però és necessari assegurar que aquestes activitats es realitzen de manera sostenible. L’estudi té la intenció de proposar mesures per recuperar i millorar els ecosistemes forestals, protegint zones especialment sensibles per a la fauna i la flora. També es preveu informar els usuaris sobre pràctiques respectuoses amb l’entorn i construir espais més resilients davant el canvi climàtic i els incendis forestals. S’emmarca dins del projecte Flow4Bio, Boscos Fluids per a la Biodiversitat i les Persones, que promou el turisme forestal sostenible a les zones rurals.