La Fira dels Ous d'Euga desafia el turisme estacional a Sant Llorenç

La Fira dels Ous d'Euga, inspirada en la llegenda dels "Tres Savis Piteus", torna a Sant Llorenç de Morunys els pròxims 12 i 13 d'octubre. Aquest 2024, la fira tindrà el seu format tradicional amb el concurs de carabasses com a principal atractiu, juntament amb el Mercat del Pagès. L'edició d'enguany ve carregada de novetats, com l'estrena dels nous polos de l'agrupació Ous d'Euga de la Vall de Lord, gràcies a la col·laboració d'Excavacions Serra del Verd.

Sant Llorenç de Morunys acull anualment dues fires molt reconegudes: la Fira dels Ous d'Euga i la Fira Medieval del Drap Piteu. Aquests esdeveniments tenen un pes significatiu a la vila, ja que permeten desestacionalitzar el turisme en un municipi on aquest és molt estacionalitzat. Les fires contribueixen a distribuir els visitants al llarg de caps de setmana en què habitualment no hi hauria tant moviment, dinamitzant així l'economia local i promovent la cultura i tradicions de la vall.

La fira tindrà lloc a la plaça de la Canal, on es concentraran tant les parades del Mercat del Pagès com l'exposició i concurs de carabasses. A més, els assistents podran gaudir de dos actes tradicionals molt esperats: el Ball de la Coca i el Ball de l'Euga, que comptarà amb la participació dels gegants de Sant Llorenç de Morunys.

L'any passat, la ja arrelada Fira d'Ous d'Euga i Mercat del Pagès va tenir un gran èxit amb la participació de vint-i-cinc parades. Com a novetat, es va decorar la plaça amb un espai d'exposició d'elements de pagès on es van mostrar algunes de les carabasses locals. A més, es van organitzar activitats pels més petits, com les olimpíades de pagès infantils i el concurs de pintura infantil sota la temàtica del món rural i la fira. El concurs d'ous d'euga de l'any passat va comptar amb la presència de vint-i-quatre carabasses gegants provinents de diferents punts del país i vint-i-una carabasses decoratives. L'ou d'euga més gran va pesar 595 quilos, i es va batre el rècord de la vall amb un pes de 489,5 quilos. Enguany, els organitzadors esperen superar aquests rècords i augmentar la participació en aquesta competició emblemàtica.

Aquesta fira, que pren el seu nom dels "ous d'euga", s'inspira en la llegenda dels Tres Savis Piteus. Segons la llegenda, aquests savis van confondre una carabassa amb un ou d'euga, un malentès que ha esdevingut part de l'imaginari popular de la zona i que la fira commemora any rere any.

Aquest any, l'agrupació Ous d'Euga de la Vall de Lord està d'estrena. El passat 2 d'agost es van presentar nous polos, una peça de roba de màniga curta amb el logotip de l'agrupació, gràcies a la col·laboració d'Excavacions Serra del Verd, una empresa de Guixers que ja havia participat anteriorment amb la confecció de les armilles que es llueixen cada any durant la fira.

Tot i que el programa complet d'actes de la fira es donarà a conèixer al setembre a les xarxes socials de Turisme Vall de Lord i de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, ja s'ha confirmat que el diumenge, 13 d'octubre, tindrà lloc l'exposició i el concurs de carabasses, on es premiaran els ous d'euga més pesats i també els més originals.