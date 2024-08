L'Ajuntament de Solsona ofereix espai reservat als ballets per a persones amb mobilitat reduïda

Amb l’objectiu de garantir la inclusió en els actes centrals de la Festa Major, l’Ajuntament de Solsona ofereix, un any més, un espai especial per a persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional. Aquesta opció estarà disponible el diumenge 8 de setembre al migdia, amb reserves que s’obren aquest dimarts a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) municipal.

Com és habitual, es disposarà d’una tarima adjacent a la de les autoritats amb vuit places reservades per a aquest públic. En cas de demanda elevada, es prioritzarà l’assistència d’infants. Les inscripcions es poden fer fins al dimarts 4 a les dues del migdia, presencialment, per telèfon al 973480050 o per correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat. Cal indicar l’edat de la persona usuària, les dades de contacte i si anirà acompanyada.

Creu Roja del Solsonès col·labora amb aquesta iniciativa mitjançant voluntaris que assistiran les persones amb cadira de rodes. Des de 2014, aquest servei es brinda durant el Corpus i la Festa Major per fer més accessible un dels moments més emblemàtics de la celebració, reafirmant el compromís del municipi amb la inclusió i l’accessibilitat en les seves festivitats.

La Festa Major de Solsona, en honor a la Marededeu del Claustre, patrona de la ciutat, tindrà lloc del 7 al 10 de setembre de 2024. L’any 2008 va obtenir el reconeixement de festa patrimonial d’interès nacional.