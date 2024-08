Solsona cerca professionals per a l'Agència de Desenvolupament Local

Aquesta setmana l'Ajuntament de Solsona publica dues ofertes d'ocupació per treballar a l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar). D'una banda, se seleccionarà un/a agent d'Ocupació i Desenvolupament Local com a personal laboral temporal per un any i, de l'altra, es crearà una borsa de treball de tècnics i tècniques d'Ocupació també amb caràcter temporal.

Per a seleccionar un agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, se seguirà el procediment de concurs-oposició amb tres fases: valoració de mèrits, prova i entrevista personal. El termini de presentació de sol·licituds per accedir a aquesta oferta es tancarà el 16 de setembre. La contractació, però, està íntegrament supeditada a la concessió d'una subvenció del Servei d'Ocupació Pública de Catalunya (SOC) dins el projecte "Estructuració i dinamització dels sistemes d'informació territorial".

Aquest lloc requereix una titulació universitària oficial de grau, o de llicenciatura o diplomatura. Les funcions d'aquesta plaça, del subgrup A2, consistiran a impulsar estudis sobre la realitat socioeconòmica de l'àrea del Solsonès i Cardona, recopilar i analitzar la informació amb eines d'anàlisi de dades digitals, dissenyar i gestionar un sistema d'informació territorial i buscar recursos i subvencions per al desenvolupament local, entre d'altres.

Pel que fa a la borsa de treball, hi ha temps per cursar la sol·licitud fins al 30 de setembre. L'objectiu d'aquesta convocatòria és disposar de persones per cobrir vacants o substitucions i per donar resposta a una subvenció del SOC que es preveu que es convoqui a la tardor. El procés selectiu consistirà en una fase de valoració de coneixements, una altra de valoració de mèrits i una entrevista personal.

A les persones aspirants se'ls demana també una titulació universitària de grau, llicenciatura o diplomatura. Entre les funcions d'un tècnic o tècnica d'Ocupació hi ha la gestió de projectes, l'acompanyament de persones en el procés de recerca de feina, la gestió d'ofertes laborals amb les empreses locals i la borsa de treball pròpia de l'Agència, així com la coordinació d'activitats relacionades amb la millora de l'ocupació i amb la formació.

Actualment, treballen a l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona un total de dotze persones, entre personal dels ajuntaments d'ambdós municipis i del Consell Comarcal del Solsonès. Les bases d'aquestes noves convocatòries i els enllaços per accedir a la tramitació electrònica de les sol·licituds de participació en els processos selectius estan disponibles al web de l'ajuntament.