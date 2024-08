El Festival de Màgia de prop de Solsona creix en espectacles i capacitat

En la seva segona edició, “Tria una carta”, el Festival de Màgia de prop de Solsona, creix en nombre d’espectacles i funcions i en capacitat de l’espai. El certamen dirigit per l’il·lusionista Pere Rafart es programa del 3 al 13 d’octubre amb entrades a la venda les properes hores. Enguany acompanyen el mag solsoní els premiats Miguel Ángel Gea, Jaime Figueroa i Nacho Diago.

L’any passat el festival de tardor a què s’aventurava Solsona va demostrar que la màgia és un art que fascina tots els públics. En menys de 24 hores es van exhaurir les entrades de “Tria una carta”. D’aquí que un dels objectius de Pere Rafart i la regidoria de Cultura hagi estat incrementar la programació i la capacitat: s’ha passat de tres a cinc dies de festival i de cinc convocatòries a nou amb capacitat per a 140 persones en cada funció dalt de l’escenari. En qualsevol cas, sense renunciar a l’essència d’un festival de màgia de prop. Totes les cites seran al teatre comarcal, excepte els tallers infantils.

Les entrades es podran adquirir presencialment aquest diumenge a partir de les dotze del migdia al bar El Punxó (plaça de Sant Joan, 14), col·laborador del festival, i, exclusivament en línia a partir de dilluns, 2 de setembre, a la plataforma https://www.entradessolsones.com/.

La primera proposta, el dijous 3 d’octubre, serà un xou unipersonal de Miguel Ángel Gea. Referent internacional en màgia de prop, tant amb cartes com amb monedes, Miguel Ángel Gea (Madrid, 1975) és professor, coautor del llibre La màgia espanyola del siglo XX (2003) i ponent de nombroses conferències. Ha rebut diversos premis, entre els quals hi ha l’Ascanio a mag de l’any el 2000. Se’l veurà actuar a dos quarts de nou del vespre i l’entrada valdrà 14 euros.

Xou amb Pere Rafart i amics

Igual com l’any passat, el plat fort del festival serà el Xou amb Pere Rafart i amics, una gala sorpresa amb la participació de cinc il·lusionistes de primer nivell de tot el món. Tindrà un format de late night amb espectacle, breus entrevistes i altres intervencions i se n’oferiran fins a tres funcions, el divendres 4 d’octubre a dos quarts de nou del vespre i el dissabte 5 a les vuit del vespre i a les onze de la nit. L’entrada costarà 22 euros.

Per al públic infantil, el dissabte 5 hi haurà un doble taller matinal a la biblioteca Carles Morató. A les onze del matí per al públic de 6 a 8 anys i a les dotze, per als infants de 9 a 12. L’entrada, en aquest cas, serà de 6 euros.

El diumenge 6 d’octubre a les sis de la tarda serà el torn del madrileny Jaime Figueroa, especialitzat en ventrilòquia i màgia còmica. Un dels pocs renovadors d’aquesta disciplina, Figueroa (1986) ha estat reconegut amb diversos premis espanyols i internacionals i ha actuat en escenaris d’arreu del món. Actualment, investiga sobre les qualitats expressives de la ventrilòquia. L’entrada al seu muntatge es podrà adquirir per 15 euros.

Proposta per al públic familiar

Finalment, l’actor i mag Nacho Diago protagonitzarà l’espectacle familiar Viatge a la Lluna el diumenge 13 d’octubre a les dotze del migdia i a les sis de la tarda. Aquesta proposta, que té la col·laboració de la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona, evoca el viatge d’una de les icones de la història de la màgia, Georges Méliès, i fa parada a les estacions de la sorpresa, el misteri i el riure. De fet, la màgia i l’humor són dos pilars bàsics dels espectacles del campió d’Espanya en el Congrés de Màgia Nacional del 2005 i actor de la sèrie Amar en tiempos revueltos (TVE). En aquest cas, l’entrada es vendrà a 9 euros.

El Festival de Màgia de prop “Tria una carta” és fruit de la col·laboració de Pere Rafart (1989) amb la regidoria de Cultura de la seva ciutat natal. Subcampió mundial en cartomàgia en dues ocasions, el 2018 i el 2022, va rebre el premi Memorial Ascanio i el primer premi al Congrés Màgic Nacional el 2017. Actualment, compagina els espectacles amb els cursos de màgia que imparteix a la històrica botiga barcelonina El Rei de la Màgia.

Enguany el festival també s’amplia amb espectacles a les escoles de la comarca per popularitzar i fer accessible la màgia. Amb el suport del Consell Comarcal del Solsonès, Pere Rafart programarà aquestes visites el novembre.