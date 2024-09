Nou taller de natura a Solsona per comprendre millor les egagròpiles

El proper 14 de setembre, el Grup de Natura del Solsonès organitza un taller únic i pràctic per a tots els amants de la natura: una introducció fascinant al món de les egagròpiles. Aquestes curioses boles, formades per restes no digerides i regurgitades per ocells rapinyaires, ofereixen una valuosa informació científica que ajuda a comprendre i conservar la biodiversitat.

El taller tindrà lloc a les basses naturalitzades del riu Negre, a Solsona, de deu a dotze del matí. Els participants tindran l’oportunitat de convertir-se en investigadors per un dia, analitzant les egagròpiles per descobrir quines espècies animals s’hi amaguen. Aquesta informació és clau per a la conservació d’espècies i la protecció dels ecosistemes locals.

A més de l’anàlisi d’egagròpiles, la jornada inclourà una excursió guiada per les basses naturalitzades, un indret especialment dissenyat per afavorir la biodiversitat local. Aquestes basses, recentment restaurades, són un exemple de com les intervencions humanes poden ajudar a preservar i enriquir els hàbitats naturals, oferint un refugi per a una àmplia varietat de fauna i flora.

El cost de l’activitat és de cinc euros per als adults, mentre que els infants menors de cinc anys poden participar gratuïtament, sempre que vagin acompanyats d’un adult. Per gaudir plenament del taller, es recomana portar calçat adequat, aigua i una gorra per protegir-se del sol.

És important destacar que l’activitat es realitzarà sempre que hi hagi un mínim de deu inscrits, amb un màxim de trenta participants. Les inscripcions es tancaran dotze hores abans de l’inici de l’activitat, per garantir una organització òptima. És una oportunitat per connectar amb el medi ambient d’una manera única i educativa.