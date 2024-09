La Caminada pel Vinyet de Solsona desafia la pluja amb 153 participants

Aquest diumenge, 1 de setembre, la Caminada Popular pel Vinyet de Solsona ha celebrat la seva 27a edició, tot i les condicions meteorològiques adverses. La pluja, que va començar poc abans de l'inici i va continuar durant bona part del recorregut, no va impedir que 153 valents caminants es presentessin a la plaça del Camp per participar en aquesta tradicional activitat, un dels actes previs més concorreguts de la Festa Major de Solsona.

A les vuit del matí, sota la pluja, els participants van començar la caminada equipats amb paraigües i impermeables. La ruta va arrencar cap a l'est, passant per Cal Mai-Mai, Les Comes, Cal Soler, Cabana del Nofre i Cal Pampa abans d'arribar al primer avituallament a la capella de Sant Honorat, on els caminants van trobar un moment per recuperar forces. Tot i la pluja, l’ambient era molt animat i la companyonia va ser una constant al llarg del recorregut.

Després, la caminada va seguir cap al nord, travessant Cal Trinxet, la Font del Corb i la Cabana de Pallarès Vell, fins a arribar a la capella de Sant Pere Màrtir, on es va servir l'esmorzar. La parada va ser especialment benvinguda, ja que els participants van poder reposar i intercanviar experiències mentre degustaven el tradicional esmorzar de la caminada. Aquells que van optar per la ruta curta es van desviar a l'oest, passant per Cal Muset de Dalt i pel Castellvell abans de retornar al punt de partida a la plaça del Camp.

Mentrestant, els participants de la ruta llarga van continuar cap al sud, passant per Cal Muset de Dalt, Castellvell, Cal Gep, Font de la Canal i Cal Suanet. La travessa va oferir vistes espectaculars del paisatge del Vinyet, ara amb el verd intens de la pluja recent. Finalment, van arribar a la capella de Sant Bernat, on es trobava l'últim avituallament. Des d'allà, van seguir el camí de tornada passant per Cal Ponet i Cal Llucianet fins a arribar de nou a la plaça del Camp.

Tot i la pluja persistent, la caminada es va realitzar amb èxit, i els participants van poder gaudir de la bellesa natural del Vinyet de Solsona sota els paraigües, que van aportar un toc especial al paisatge. La tradicional botifarrada es va poder celebrar sota la bauma de la Mare de la Font, proporcionant un refugi perfecte per a tots els assistents. Els participants, ja en acabar, van comentar la seva satisfacció per haver completat la caminada en unes condicions tan singulars, fent d'aquesta edició una experiència memorable. Com a detall final, cada participant va rebre una flor, símbol d'agraïment i perseverança en aquesta jornada que, malgrat les inclemències, es va convertir en un èxit més de la regidoria de Cultura i el Centre Excursionista del Solsonès.

La Caminada Popular pel Vinyet de Solsona ha tornat a demostrar ser una activitat imprescindible dins del programa de la Festa Major, consolidant-se com un esdeveniment clau per a la comunitat i una cita ineludible per als amants de la natura i la cultura del municipi. La resposta del públic, fins i tot sota la pluja, evidencia el seu arrelament i l’estima que els solsonins tenen per aquesta tradició. Amb cada nova edició, aquesta caminada reafirma la seva importància, no només com un esdeveniment esportiu, sinó també com una expressió de la identitat col·lectiva del Solsonès.