El Solsonès acull el 4t Festival de Senderisme

El Solsonès es prepara per acollir, els dies 14 i 15 de setembre de 2024, la quarta edició del seu festival de senderisme, un esdeveniment que s’ha consolidat com una cita destacada en el calendari de la comarca. Aquesta edició, organitzada com a part dels Festivals de Senderisme dels Pirineus (FSP), arriba amb noves propostes i activitats que ofereixen una immersió en el ric patrimoni natural i cultural de la zona.

El festival manté l’essència de les edicions anteriors, amb rutes guiades a peu que permeten explorar els paisatges i les tradicions del Solsonès. Les activitats d’aquest any inclouen un itinerari per l’arquitectura de pagès a la Coma, una caminada pel pont del Quebradís, i una ruta seguint el canal construït vora el riu des del molí dels Cups fins al molí de Ratavilla. Aquestes rutes permeten als participants descobrir aspectes com l’arquitectura rural, les formacions geològiques i els sistemes hidràulics tradicionals que han marcat la història de la comarca.

El dia 14 a les deu del matí, a les basses naturalitzades del riu Negre, a Solsona, es durà a terme un taller d’anellament d’ocells i recerca de papallones i espiadimonis, organitzat pel Grup de Natura del Solsonès i el Centre d’Estudis Lacetans. Aquesta activitat, que es prolongarà fins al migdia, ofereix una oportunitat única per conèixer de prop la biodiversitat de la zona i les tècniques de conservació de la fauna local.

Més tard, a les sis de la tarda, tindrà lloc l’activitat “Vesprada de Cèrvols i Astronomia”, guiada per Sàmara Natura i Astrosolsonès. Aquesta experiència es desenvoluparà als voltants de Solsona i permetrà als participants gaudir de la brama dels cérvols mentre s’endinsen en l’observació del cel nocturn.

El diumenge 15 de setembre, a les nou del matí, es realitzarà la ruta “El camí de l’aigua, El batec del Cardener”, un recorregut que anirà del Molí dels Cups fins al Molí de Ratavilla, seguint el curs del riu i descobrint la seva història. Aquesta ruta, que compta amb la col·laboració de Sàmara Solsona i Solsona Experience, és una oportunitat per conèixer els antics sistemes hidràulics de la comarca.

A les onze del matí, al Castell de Lladurs, s’organitzarà un taller d’observació del sol que durarà fins a dos quarts d’una del migdia. Aquesta activitat és una de les novetats d’enguany i permetrà als assistents conèixer més sobre l’astronomia a plena llum del dia. També el diumenge, a les deu del matí, hi haurà un taller de cuina al restaurant del Miracle, a Riner, seguit d’una visita autoguiada al santuari del Miracle.

El Festival de Senderisme del Solsonès forma part dels Festivals de Senderisme dels Pirineus, una iniciativa que va néixer fa nou anys amb l’objectiu de fomentar el senderisme com una activitat turística saludable, responsable i de proximitat. Aquesta xarxa de festivals, que ha crescut fins a incloure 12 esdeveniments en 10 comarques pirinenques, compta amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), a través de la Taula de Camins, així com de la Marca Pirineus, el Patronat de Turisme Ara Lleida, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Diputació de Barcelona.