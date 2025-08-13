L’Ajuntament de Solsona restringirà més l’accés de vehicles al nucli antic
El reglament regulador, que entrarà en vigor a principis de 2026, incorporarà un nou sistema de control amb càmeres de lectura de matrícules
David Caelles
La implantació de càmeres de lectura de matrícules en els principals accessos al nucli antic de Solsona està en fase de proves des de l’any passat i es preveu que entri en vigor, com a sistema únic de control d’accés de vehicles, a principi de l’any que ve. Fins al dia 6 de setembre, l’Ajuntament sotmet a consulta pública la proposta de reglament que ho ha de regular.
Després d’anys de senyals verticals i mecanismes manuals, el 2014 es va instal·lar el primer sistema de restricció del trànsit rodat amb pilones automàtiques, que funcionen mitjançant targetes via ràdio. Tot i això, l’Ajuntament considera que aquest mecanisme de control ha quedat obsolet amb la proliferació de targetes que no s’han donat mai de baixa, malgrat els canvis de domicili i de titularitat d’establiments.
La pacificació del trànsit al centre històric i la seva progressiva priorització de l’espai per als vianants és un repte que fa anys que és damunt la taula del consistori. En aquest sentit, la regidora de Governació, Ester Espluga, afirma que: «L’objectiu de la iniciativa és ordenar la mobilitat i pacificar el trànsit al nucli antic».
La principal novetat de la normativa és que restringirà l’accés també pel carrer de la Regata i pel carrer de Sant Pau mitjançant càmeres de lectura de matrícules. Tot i això, el reglament presentat per l’Ajuntament no preveu la instal·lació de pilones automàtiques en aquests indrets. En canvi, l’accés pel portal del Castell, per la plaça de Palau i pel Portal del Pont combinarà les càmeres i les pilones. Les imatges ja s’estan centralitzant a la comissaria de la Policia Local, que està previst que sancioni les persones que accedeixin al nucli antic amb vehicle sense autorització.
Podran sol·licitar la nova autorització d’accés permanent els residents del nucli antic, els propietaris o llogaters d’una plaça d’aparcament, els titulars dels establiments, els proveïdors d’establiments comercials i els vehicles que presten serveis públics. A més, l’Ajuntament podrà emetre autoritzacions d’accés excepcional si les persones interessades en justifiquen els motius. L’horari comercial en què les pilones estan baixades i no es duu a terme el control d’accés continuarà sent el mateix que l’actual.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià