Denuncien una persona a la Ribera Salada per tenir un fogonet encès malgrat l'alt risc d'incendi

Els Mossos enxampen sis vehicles que havien accedit per camins no autoritzats el cap de setmana passat al Solsonès

El dispositiu dels Mossos a la zona d'aparcament de la Ribera Salada

El dispositiu dels Mossos a la zona d'aparcament de la Ribera Salada / Mossos d'Esquadra

ACN

Odèn

Els Mossos d'Esquadra van enxampar una persona amb un fogonet encès a l'entorn fluvial de la Ribera Salada (Solsonès) malgrat l'alt risc d'incendi. Durant el dispositiu, fet el cap de setmana passat, també van detectar sis vehicles que havien accedit al medi natural per pistes que no estaven permeses o que estaven mal aparcats. També es van aixecar dues actes per tinença de substàncies estupefaents. L'actuació s'inscriu en les inspeccions periòdiques que fan conjuntament amb Bombers i Agents Rurals en espais d'esbarjo, com ara gorgues, per garantir el compliment de les normes de civisme i seguretat en el medi natural.

Els Mossos han informat de les infraccions al Departament d'Agricultura i els serveis territorials seran els encarregats d'instruir l'expedient sancionador corresponent. Les sancions per accés motoritzat al medi natural, per exemple, poden ascendir a 300 euros segons la gravetat i la zona.

Imatge del fugonet a la Ribera Salada

Imatge del fugonet a la Ribera Salada / Mossos

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
  2. L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
  3. La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
  4. Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
  5. Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
  6. Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
  7. Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
  8. El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

Fa servir la ITV d'un familiar per ocultar que la seva estava caducada i acaba detingut en un control a Manresa

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

Acomiadat de l'hotel on treballava per queixar-se a les xarxes socials amb l'uniforme posat

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

L’últim bulo de les xarxes que s’ha fet viral: "La síndria deshidrata"

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Càncer d’anus: el tumor que pot confondre’s amb hemorroides i que afecta persones majors de 50 anys

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Ramaders protesten a la Seu d'Urgell contra la gestió dels danys de la fauna, amb sis tractors i una desena de vehicles

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Vox avança l'Església per la dreta a Catalunya

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos

Tractors arribant a la Seu d'Urgell en el marc d'una marxa lenta organitzada pel sindicat Unió de Pagesos
Tracking Pixel Contents