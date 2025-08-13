Denuncien una persona a la Ribera Salada per tenir un fogonet encès malgrat l'alt risc d'incendi
Els Mossos enxampen sis vehicles que havien accedit per camins no autoritzats el cap de setmana passat al Solsonès
ACN
Els Mossos d'Esquadra van enxampar una persona amb un fogonet encès a l'entorn fluvial de la Ribera Salada (Solsonès) malgrat l'alt risc d'incendi. Durant el dispositiu, fet el cap de setmana passat, també van detectar sis vehicles que havien accedit al medi natural per pistes que no estaven permeses o que estaven mal aparcats. També es van aixecar dues actes per tinença de substàncies estupefaents. L'actuació s'inscriu en les inspeccions periòdiques que fan conjuntament amb Bombers i Agents Rurals en espais d'esbarjo, com ara gorgues, per garantir el compliment de les normes de civisme i seguretat en el medi natural.
Els Mossos han informat de les infraccions al Departament d'Agricultura i els serveis territorials seran els encarregats d'instruir l'expedient sancionador corresponent. Les sancions per accés motoritzat al medi natural, per exemple, poden ascendir a 300 euros segons la gravetat i la zona.
- La família d’un dirigent veïnal manresà vol portar el SEM als jutjats per la seva mort
- L'app de Manresa que triomfa a tot el món: pacients de 80 països ja la fan servir
- La Seu canvia de pregoner de la Festa Major davant les crítiques a les xarxes socials
- Compte enrere per a l’eclipsi del segle: Catalunya ja prepara un mapa detallat amb els millors llocs per gaudir d’aquest fenomen
- Aquest restaurant és la parada del pilot Franco Colapinto en les seves rutes ciclistes pel Bages
- Laura Torrente, creadora de contingut: «Al principi els meus pares no entenien per què les marques em regalaven coses»
- Cau a Manresa i la Seu una banda que va guanyar 10 milions d’euros venent mobles falsos de disseny exclusiu
- El pilot de Fórmula 1 Franco Colapinto viu de prop la Cabra d’Or de Moià