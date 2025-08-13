El veïnat de la travessia de Llobera de Solsona denuncia l’incivisme constant que pateix
Cada cap de setmana hi ha gent que orina i vomita al carrer, fa soroll i es produeixen trencadisses de cubells
David Caelles
El problema afecta el nucli antic de Solsona, on hi predominen carrers estrets i retorçats, cosa que facilita que la gent s’hi amagui o s’hi escapoleixi. Les principals zones on es duu a terme l’incivisme són la travessia de Llobera –destacant les escaletes que connecten amb el carrer Estret, la plaça de Sant Isidre, el carrer del Fesolet i el carrer Llobera. Aquestes zones són properes a bars i locals d’oci nocturn, els quals tenen més afluència les nits del cap de setmana i durant les celebracions destacades.
L’incivisme que denuncia el veïnat i les botigues de la zona consisteix en què la gent orini i vomiti al carrer i, concretament, a les entrades de les portes de casa seva o dels baixos, en ser espais més reparats de la via pública. Això provoca que l’orina s’introdueixi a l’interior dels habitatges o dels locals i generi problemes de pudor. Tot i que s’hi pot trobar gent d’edats diverses, els adolescents i els joves són els més recurrents, tant noies com nois. Els veïns consideren que no seria tan perjudicial el problema si, mal per mal, la gent orinés als parterres propers. La saturació dels banys dels bars i l’absència de lavabos públics a la zona són alguns dels motius que propicien que hi hagi gent que orini al carrer de manera incívica.
En aquest sentit, el veïnat es queixa del soroll al nucli antic, de gent parlant fort o cridant, i del trencament dels cubells particulars de la brossa i, en alguns casos, també de vidres: «Això afecta les nostres vides, per exemple amb la interrupció del son, i ho patim perquè vivim allà o hi tenim els nostres negocis».
L’incivisme es desenvolupa sobretot les nits del cap de setmana, les vigílies de festius i durant les principals celebracions de la ciutat: «No és una cosa puntual, és setmanalment, cada cap de setmana o fins i tot a diari, que s’incrementa quan són festes assenyalades». Així mateix, la plaça de Sant Isidre esdevé un indret on s’hi fa botellot algunes nits. A més, també denuncien que els gossos domèstics orinin i defequin a la via pública i hi hagi propietaris que no ho netegin. El veïnat no demana més normatives, sinó que s’apliquin les que estan vigents i que es posin sancions, de manera que patrullin més efectius de la Policia Local a peu pels carrers en qüestió.
Per part de l’Ajuntament de Solsona s’ha incrementat la neteja de la zona afectada, sobretot els caps de setmana, amb un sistema d’aigua a pressió. L’any 2021 es va crear l’Oficina Ambiental de Solsona, que a banda de gestionar la recollida de residus també s’encarrega de la gestió de la neteja viària. Les incidències o els possibles dubtes es poden comunicar trucant a l’Oficina Ambiental, enviant missatges de Whatsapp, a través del correu electrònic o adreçant-s’hi presencialment. En cas d’incidències des de l’Oficina es contacta amb el servei de neteja per tal de solucionar-les.
En aquesta línia, la regidora de Governació, Ester Espluga, afirma que: «Intentem fer un reforç a nivell policial, però hi ha un problema bàsic, que és el tema del civisme de la gent, evidentment si tinguéssim més efectius seria molt més fàcil». Actualment, s’està treballant en instal·lar una il·luminació addicional amb sensors de moviment, a la travessia de Llobera, amb la finalitat d’intentar dissuadir la gent que orina al carrer.
Les primeres queixes que va fer el veïnat a l’Ajuntament sobre la qüestió de l’incivisme va ser fa vint anys, quan encara governava Convergència i Unió a Solsona, i n’ha continuat fent en els següents mandats, encapçalats per Esquerra Republicana. El problema ha anat persistint sense obtenir una solució definitiva i el veïnat, que no aprecia canvis substancials en el dia a dia, considera que hi ha manca de voluntat des de les administracions locals per tal resoldre la qüestió.
