Sant Climenç ja té una estació de recàrrega de cotxes elèctrics
La instal·lació, finançada en part per la Generalitat, pot donar servei a dos vehicles simultàniament
David Caelles
L'Ajuntament de Pinell de Solsonès ha promogut la instal·lació d'una estació de recàrrega semi-ràpida per a vehicles elèctrics (EdRSR) amb l'objectiu de fomentar la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle degudes a la mobilitat.
L'EdRSR té una potència de 17,30 kW, i s'alimenta amb una tensió de 400 V i una intensitat màxima de 25 A,. Segons expliquen fonts municipals, permet carregar dos vehicles elèctrics simultàniament a 8,65+8,65 kW.
Aquesta actuació de Sant Climenç ha tingut un cost de 48.977,90 euros. El finançament prové parcialment d'un ajut de 46.498,03 euros concedit per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, que depèn del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.
L'estació de recàrrega semi-ràpida s'ha instal·lat al carrer Major de Sant Climenç. Com han indicat els portaveus de l'Ajuntament, L'EdRSR entrarà en funcionament un cop s'hagi aprovat l'ordenança que en regularà l'ús.
Coincidint amb aquesta novetat, l'alcalde, Benjamí Puig Riu, ha reiterat el seu compromís i la seva apostar per les energies renovables. Alhora, ha subratllat que el seu objectiu és oferir un servei més als veïns i veïnes del municipi que decideixin tenir un cotxe elèctric.
