Jordi Selga, alcalde de Guixers: «Tothom pot accedir als espais naturals de bany, però no en vehicle»
Selga denuncia la massificació de les zones naturals de bany i les conductes incíviques, alhora que defensa la regularització per tal de preservar el territori
David Caelles
L’estiu i els episodis de calor intensa comporten certa massificació de diversos espais naturals protegits del Solsonès, específicament de les zones de bany. Des del 2021 s’hi restringeix l’accés de vehicles motoritzats i s’ha incorporat la figura dels informadors ambientals. Enguany, al Solsonès hi ha vuit informadors ambientals per als espais naturals de la Ribera Salada, als termes de Castellar de la Ribera i Lladurs, i per als de l’Aigua d’Ora, corresponent a Navès i Guixers. A més, s’han contractat dos agents addicionals, que tenen capacitat sancionadora en cas d’infraccions.
L’alcalde de Guixers, Jordi Selga, denuncia la massificació que afecta el riu de l’Aigua d’Ora, el riu de Valls i l’embassament de la Llosa del Cavall, i que hauria augmentat les darreres setmanes: «Hi ha un problema de massificació temporal, entre juny i agost i en temporades de bolets, però aquesta massificació és una anomalia en el territori, que s’ha de preservar».
La majoria de les infraccions solen tenir lloc als accessos de les zones de bany, on hi ha usuaris que estacionen els seus vehicles en espais naturals on està prohibit i, sovint, entorpeixen el pas a veïns, agricultors i ramaders de la zona. En aquest sentit, Selga recalca que: «Aquests espais naturals o aquests accessos estan restringits a vehicles, no a persones, nosaltres no prohibim anar al riu, prohibim anar amb el cotxe en determinats llocs». En aquest sentit, hi ha regularitzats els accessos de vehicles a rius i rieres i hi ha habilitats aparcaments específics: «A Guixers som 132 habitants i tenim habilitades 344 places d’estacionament en lleres de rius i de muntanya».
Selga també denuncia múltiples conductes incíviques al territori: «Hi ha alguna gent que no li sembla bé les mesures que prenem i actuen per la seva banda fent aquestes destrosses, que com a institució, com a ajuntament, no podem tolerar de cap de les maneres». Els actes incívics als quals fa referència Selga són senyalitzacions danyades, deixar deixalles a l’entorn natural, trencar vidres o tenir-hi un fogonet, entre altres: «S'ha de respectar l'entorn, el medi ambient, la biodiversitat i les persones que hi ha al territori, per això és molt important regularitzar les zones», apunta l’alcalde de Guixers.
Fa quatre anys l’Ajuntament de Guixers va crear ordenances municipals específiques dels entorns mediambientals. Així mateix, Jordi Selga destaca que: «No volem posar sancions amb una finalitat recaptatòria, el que necessitem és preservar el territori». Selga valora positivament les mesures de regularització dutes a terme: «Percebem i tenim dades de que la gent cada vegada n’és més conscient».
