El Consell del Solsonès obre tres convocatòries per incorporar personal tècnic
La provisió dels llocs de treball serà mitjançant concurs i es poden presentar sol·licituds als processos selectius fins el dia 24 d’agost
DAVID CAELLES
El Consell Comarcal del Solsonès va aprovar la convocatòria i les bases per a la provisió de tres llocs de treball mitjançant concurs, així com la constitució de les corresponents borses de treball. Les places convocades són les de tècnic/a de personal, tècnic/a superior de Serveis Tècnics i tècnic/a de transició energètica. En els tres casos la contractació serà en règim de funcionariat interí a jornada completa.
Respecte a la plaça de tècnic/a de personal, el lloc de treball està vinculat al Programa temporal d’assistència tècnica en matèria de personal. El contracte té una durada prevista fins al 31 de desembre de 2025, prorrogable fins a un màxim de tres anys, més un altre d’addicional si fos escaient. La convocatòria està adscrita a l’àrea de Personal i les tasques inclouen la gestió administrativa de recursos humans.
La plaça de tècnic/a superior de Serveis Tècnics s’emmarca en els convenis entre el Consell Comarcal i diversos municipis de la comarca. La contractació serà de 36 mesos, amb possibilitat de pròrroga d’un any. El lloc de treball contempla funcions en gestió urbanística, inspecció tècnica, elaboració d’informes, assessorament municipal i seguiment de llicències i projectes d’urbanització.
Pel que fa a la plaça de tècnic/a de transició energètica, aquesta és finançada per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i està vinculada al Pla territorial per a la implantació de les energies renovables (PLATER). El contracte tindrà una durada de 36 mesos prorrogables. La persona seleccionada liderarà l’Oficina de Transició Energètica, promovent l’autoconsum, les comunitats energètiques i projectes d’energia renovable amb implicació local. S’hi inclouen també tasques de comunicació i divulgació en matèria de transició energètica.
Les convocatòries es poden consultar a la pàgina web del Consell Comarcal del Solsonès (e-Tauler), des d’on també s’hi poden fer les sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds als tres processos selectius finalitza el dia 24 d’agost.
