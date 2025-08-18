El Museu de Solsona mostrarà l’arquitectura de l’aigua a la comarca
«Aiguafina, els camins de l’aigua» és la mostra temporal que s’inaugurarà el dia 5 de setembre al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona
David Caelles
El Museu de Solsona acollirà una nova exposició temporal sobre la història de l’arquitectura de l’aigua al Solsonès. La mostra «Aiguafina, els camins de l’aigua» podrà visitar-se del 5 de setembre de 2025 a l'1 de febrer de 2026.
En la denominació d’arquitectura de l’aigua s’hi encabeixen totes aquelles construccions i enginys que les societats han ideat per assegurar-se la captació, l’emmagatzematge, la conducció i la distribució de l’aigua, tant per al consum humà com per a altres finalitats productives o lúdiques.
A Solsona, a Olius i a Lladurs s’hi troben restes i construccions en considerable bon estat, testimonis del que els seus habitants varen bastir per proveir-se d’un element imprescindible per a la vida: l’aigua. Aquests tres municipis tenen unes restes arqueològiques que, conjuntament amb el patrimoni conservat, conformen un magnífic mostrari del qual els nostres avantpassats varen concebre per tenir aigua i valer-se’n.
L'arquitectura de l'aigua comença amb la primera construcció al serrat del Castellvell d’una senzilla i primicera bassa per recollir l’aigua de la pluja. Els avenços passen per les termes romanes de cal Sotaterra, les fonts públiques i els molins medievals, les grans obres d’enginyeria hidràulica del segle XVIII fins a arribar a la magna obra contemporània de la Mancomunitat d’Aigües. En aquest sentit, l'exposició consta d’un important i nombrós conjunt d’elements, que reuneixen tots els treballs que arqueòlegs, estudiosos i historiadors han fet i publicat.
Els habitants dels municipis de Solsona, Olius i Lladurs són dipositaris d’un gran llegat històric que es vol donar a conèixer i difondre. Alhora, s'animen als agents públics a intervenir-hi per poder continuar completant els estudis al respecte.
La mostra s'integra en un projecte del Centre d’Estudis Lacetans, que compta amb la col·laboració del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, de l’Arxiu Comarcal del Solsonès i de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès.
