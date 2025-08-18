La Penya Barcelonista promou una campanya de donació de sang i plasma a Solsona
Durant l’estiu les donacions disminueixen i són més necessaris els acaptes. La jornada es durà a terme el 22 d’agost a la sala polivalent
Redacció
El proper divendres 22 d’agost la sala polivalent de Solsona acollirà una campanya de donació de sang i plasma. L’horari per fer les donacions serà de les deu del matí a les dues del migdia i de les quatre de la tarda a les nou del vespre. Per tal de facilitar-ne l’accés i l’atenció, des de l’organització es recomana demanar cita prèvia a la pàgina web del Banc de Sang i Teixits.
L’Associació de Donants de Sang del Solsonès impulsa periòdicament les donacions a la comarca. Habitualment, se n’organitzen a Solsona cada dos mesos i a Sant Llorenç de Morunys en tres ocasions anuals. En aquest sentit, des del Banc de Sang i Teixits s’hi desplaça una unitat mòbil per tal de realitzar les extraccions. La cita estiuenca compta amb la col·laboració de la Penya Barcelonista Solsona i Comarca, i enguany serà la setena edició que es duu a terme conjuntament.
La presidenta de l’Associació de Donants de Sang, Rosa Tristany, destaca la importància del voluntariat en l’esdeveniment, tant per que fa a les associacions com pel que fa a les persones donants: «La gent dona sang voluntàriament i qui la rep no ha de pagar res». Les donacions poden arribar a disminuir un 20% durant l’estiu, segons apunta el Banc de Sang i Teixits, ja que en aquest període de l'any canvien els d'hàbits de la ciutadania a causa de les vacances i la calor. Tanmateix, el Banc de Sang es planteja com a objectiu arribar a les 40.000 donacions a Catalunya, entre el juliol i l’agost, per cobrir la necessitat de sang als hospitals.
De fet, l’acapte de l’estiu es realitza de forma habitual a Solsona i li va valdre un reconeixement a la Penya Barcelonista. En l’acte institucional del Dia Mundial del Donant de Sang, celebrat al Monestir de Montserrat el 14 de juny, es va destacar el compromís comunitari de la Penya Barcelonista i la cooperació, activa i implicada, amb l’Associació de Donants de Sang del Solsonès.
En aquesta línia, el president de la Penya Barcelonista Solsona i Comarca, Jordi Sendarrubias, destaca el vessant més social de l’entitat a nivell de poble: «Des de la Penya no només fem activitats relacionades amb el Barça, pròpiament, sinó que també fem activitats de caire més social i solidari». La col·laboració de l’entitat amb l’acapte de sang i plasma té com a objectiu arribar a més gent i augmentar així el nombre de donacions. Enguany, entre les persones donants es sortejarà una samarreta oficial del Barça i un lot de productes gastronòmics del Solsonès.
