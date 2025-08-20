Un concert a la Vall de Lord donarà veu a músics i cantaires amateurs juntament amb artistes professionals
La tercera edició de «l’Espontani», una iniciativa impulsada per Jezz Club, tindrà lloc a les Cases Altes de Posada el proper diumenge 24 d’agost
David Caelles
La Vall de Lord acollirà la tercera edició de «l’Espontani», una trobada musical singular en la qual persones aficionades a la música i músics amateurs poden pujar a l’escenari, acompanyats de músics professionals, per oferir un concert en un entorn natural privilegiat. La jornada es durà a terme el proper diumenge 24 d’agost a partir de dos quarts de set de la tarda a les Cases Altes de Posada, al municipi de Navès.
La iniciativa, impulsada per Jezz Club, pretén ser un espai obert i acollidor per a tothom que tingui ganes de cantar o tocar un instrument davant d’un públic proper i entregat. Cada participant podrà interpretar fins a dues cançons, amb el suport d’una banda professional formada per Eduard Gener al baix, Miquel Riu al piano i Arnau Picó a la bateria. En aquest sentit, participar-hi és gratuït, però es requereix inscriure’s prèviament enviant un correu electrònic a l’adreça riumontse@gmail.com. Es realitzarà un assaig previ el divendres 22 d’agost per tal que els participants puguin preparar l’actuació.
Des de l’organització es planteja la jornada com una «jam session organitzada o un concert a la carta», en la qual es comparteix música en grup i en directe i cada participant escull el seu tema. De fet, la iniciativa va sorgir uns anys abans de forma amateur com a jam session amb el nom Música Moles. Des del 2022 es va aportar una perspectiva més professional de la mà de Jezz Club adaptant-ne el format. Enguany serà la segona vegada que el concert es farà a les Cases Altes, ja que inicialment es va fer a l’espai Jezz Club de Solsona amb piano i veu. El músic Eduard Gener, un dels impulsors del projecte, valora positivament l’acollida que ha tingut l’Espontani: «La gent es va animant per cantar, l’any passat vam tenir força públic i aquest any esperem que també». Així mateix, cada any s’hi han anat incorporant més participants en el projecte.
Es va escollir un diumenge d’agost, tot i que hi hagi gent que estigui de vacances, perquè «en ser una data més íntima o recollida la gent que és aficionada a cantar però potser no són cantants professionals se sentissin a gust en un entorn distès i tranquil», matisa Eduard Gener.
Durant la jornada també es serviran hamburgueses i begudes del territori, a càrrec de La Furgoteca, combinant així música i gastronomia en un entorn natural. Les entrades per al públic tenen un cost de cinc euros, adquirint-les de forma anticipada a la pàgina web jazz.cat, i costen set euros a la taquilla el mateix dia de l’esdeveniment.
