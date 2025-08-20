Més de vint denúncies per conductes incíviques al medi natural al Solsonès i Berguedà
Bona part responen a la presència de vehicles en entorns on no estan permesos, però també n'hi ha hagut per acampar i per tenir fogonets
Un dispositiu dels Mossos d'Esquadra per garantir el civisme i el respecte al medi natural del Solsonès i el Berguedà s'ha saldat amb un total de 23 denúncies. La majoria (14) han estat per la presència de vehicles motoritzats en entorns naturals on la seva entrada no està permesa. Els agents del cos també han formalitzat sis denúncies de trànsit i, a l'hora de fer controls d'alcoholèmia, dues persones van donar positives.
La policia catalana va fer dues denúncies per prevenció d'incendis a persones que estaven fent ús de fogonets en entorns on hi ha un especial risc que s'encengui un foc i una més per una acampada en una zona no autoritzada.
