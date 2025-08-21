Solsona presenta la imatge gràfica i la programació de la Festa Major 2025
La celebració proposa una seixantena d’actes i renova la pàgina web en la seva 372a edició
Ramon-Àngel Davins és l’autor del cartell d’enguany
David Caelles
La Feta Major de Solsona se celebrarà del 7 a l’11 de setembre, tot i que els actes s’iniciaran l’últim cap de setmana d’agost. Amb la voluntat d’arribar a tots els públics, l’Ajuntament de Solsona ha programat una seixantena d’esdeveniments diversos.
S'han presentat els detalls de la 372a edició a la sala cultural de l’Ajuntament. L’alcaldessa, Judit Gisbert, i el regidor de cultura, Albert Colell, destacaquen la implicació de les entitats en la festa, la importància que hi té la cultura popular i el «bagatge històric i tradicional de la Festa Major». L’esdeveniment compta amb un pressupost de 150.000 euros, la qual cosa permet la gratuïtat dels actes, a excepció del concert solidari i de l’obra de teatre. Pel que fa als concerts, són destacables les actuacions d’Els Catarres i de Strombers, així com de les orquestres Montgrins i La Chatta.
Enguany s’ha renovat la pàgina web de la celebració, que com a novetat es pot consultar des de qualsevol dispositiu. L’espai virtual s’amplia a les principals cites festives de la ciutat, incloent la informació de la Festa Major i el Corpus i l’accés directe al web del Carnaval. A més, s’incorpora una secció d’agenda que es pot filtrar per categories. En aquest sentit, Kiko Montilla, responsable del disseny, afirma: «Volíem fer una pàgina web dinàmica, viva i en constant actualització».
Un dels moments més esperats de la Festa Major és la presentació del cartell, que en aquesta edició és obra de Ramon-Àngel Davins. La imatge gràfica consisteix en una il·lustració en aquarel·la del Gegant Jove. El pintor de l’Escola de la Ribera destaca la tècnica emprada «per la vivor dels colors i els efectes imprevisibles que reforcen el moviment i l’espontaneïtat». El cartell i el programa en format paper es podran recollir a les dependències municipals a partir del 29 d’agost.
L’elecció del cartell
La imatge gràfica de la Festa Major l’escull un jurat format per l’alcaldessa de Solsona, el regidor de Cultura, els portaveus dels grups municipals del consistori, un representant dels mitjans de comunicació locals i un artista local que no participa al concurs. Des de fa més de quaranta anys es realitza un concurs en el qual tothom hi pot presentar propostes. Tot i això, l’elecció del cartell és un dels temes més polèmics de l’efemèride, d’una banda, perquè no es poden consultar públicament les obres presentades al concurs, que enguany han sigut tres, i, d’altra banda, perquè no hi ha un mecanisme de participació ciutadana al respecte. En declaracions a aquest diari, Albert Colell no descarta fer modificacions en el sistema d’elecció del cartell en les properes edicions, combinant el jurat actual amb una votació popular: «El jurat podria fer una preselecció de tres o quatre cartells i hauríem de trobar la manera que pogués votar la gent de Solsona».
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles