Solsona presenta la imatge gràfica i la programació de la Festa Major 2025

La celebració proposa una seixantena d’actes i renova la pàgina web en la seva 372a edició

Ramon-Àngel Davins és l’autor del cartell d’enguany

L’alcaldessa, Judit Gisbert, l’autor del cartell, Ramon-Àngel Davins, i el regidor de cultura, Albert Colell, presentant la imatge gràfica

L’alcaldessa, Judit Gisbert, l’autor del cartell, Ramon-Àngel Davins, i el regidor de cultura, Albert Colell, presentant la imatge gràfica / Ajuntament de Solsona

David Caelles

Solsona

La Feta Major de Solsona se celebrarà del 7 a l’11 de setembre, tot i que els actes s’iniciaran l’últim cap de setmana d’agost. Amb la voluntat d’arribar a tots els públics, l’Ajuntament de Solsona ha programat una seixantena d’esdeveniments diversos.

S'han presentat els detalls de la 372a edició a la sala cultural de l’Ajuntament. L’alcaldessa, Judit Gisbert, i el regidor de cultura, Albert Colell, destacaquen la implicació de les entitats en la festa, la importància que hi té la cultura popular i el «bagatge històric i tradicional de la Festa Major». L’esdeveniment compta amb un pressupost de 150.000 euros, la qual cosa permet la gratuïtat dels actes, a excepció del concert solidari i de l’obra de teatre. Pel que fa als concerts, són destacables les actuacions d’Els Catarres i de Strombers, així com de les orquestres Montgrins i La Chatta.

Enguany s’ha renovat la pàgina web de la celebració, que com a novetat es pot consultar des de qualsevol dispositiu. L’espai virtual s’amplia a les principals cites festives de la ciutat, incloent la informació de la Festa Major i el Corpus i l’accés directe al web del Carnaval. A més, s’incorpora una secció d’agenda que es pot filtrar per categories. En aquest sentit, Kiko Montilla, responsable del disseny, afirma: «Volíem fer una pàgina web dinàmica, viva i en constant actualització».

Un dels moments més esperats de la Festa Major és la presentació del cartell, que en aquesta edició és obra de Ramon-Àngel Davins. La imatge gràfica consisteix en una il·lustració en aquarel·la del Gegant Jove. El pintor de l’Escola de la Ribera destaca la tècnica emprada «per la vivor dels colors i els efectes imprevisibles que reforcen el moviment i l’espontaneïtat». El cartell i el programa en format paper es podran recollir a les dependències municipals a partir del 29 d’agost.

L’elecció del cartell

La imatge gràfica de la Festa Major l’escull un jurat format per l’alcaldessa de Solsona, el regidor de Cultura, els portaveus dels grups municipals del consistori, un representant dels mitjans de comunicació locals i un artista local que no participa al concurs. Des de fa més de quaranta anys es realitza un concurs en el qual tothom hi pot presentar propostes. Tot i això, l’elecció del cartell és un dels temes més polèmics de l’efemèride, d’una banda, perquè no es poden consultar públicament les obres presentades al concurs, que enguany han sigut tres, i, d’altra banda, perquè no hi ha un mecanisme de participació ciutadana al respecte. En declaracions a aquest diari, Albert Colell no descarta fer modificacions en el sistema d’elecció del cartell en les properes edicions, combinant el jurat actual amb una votació popular: «El jurat podria fer una preselecció de tres o quatre cartells i hauríem de trobar la manera que pogués votar la gent de Solsona».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
  2. Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
  3. Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
  4. «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
  5. L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
  6. ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
  7. La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
  8. Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles

Agraïment i reconeixement en l'emotiu comiat a l'activista manresà Víctor Feliu

Agraïment i reconeixement en l'emotiu comiat a l'activista manresà Víctor Feliu

Netanyahu aprova els plans per ocupar la ciutat de Gaza i ordena començar negociacions per posar fi a la guerra

Netanyahu aprova els plans per ocupar la ciutat de Gaza i ordena començar negociacions per posar fi a la guerra

Solsona presenta la imatge gràfica i la programació de la Festa Major 2025

Solsona presenta la imatge gràfica i la programació de la Festa Major 2025

El Museu de Manresa ingressa obres de l’artista Francesc Arola

El Museu de Manresa ingressa obres de l’artista Francesc Arola

María Vetican, veterinària, adverteix sobre el perill d'aquesta planta per als gossos: «La meva por més gran com a veterinària»

María Vetican, veterinària, adverteix sobre el perill d'aquesta planta per als gossos: «La meva por més gran com a veterinària»

Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa

Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa

Un tribunal anul·la la multa d'uns 500 milions de dòlars a Trump i la seva família per frau

Un tribunal anul·la la multa d'uns 500 milions de dòlars a Trump i la seva família per frau

La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»

La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
Tracking Pixel Contents