La Molsosa acollirà una festa centrada en el paisatge i la creació artística: Bosc(o) Major

La jornada combinarà la festa major dels Quadrells, que es recuperarà enguany, i el microfestival Bosc(o) Sonor el dissabte 30 d’agost

Concert de Bosc(o) Sonor a la Molsosa

Concert de Bosc(o) Sonor a la Molsosa / Associació Cultural Els Quadrells

David Caelles

Solsona

La tercera edició del microfestival Bosc(o) Sonor i la festa major dels Quadrells a la Molsosa se celebrarà el dissabte 30 d’agost. Enguany, s’ha apostat per fusionar els dos esdeveniments, amb el nom de Bosc(o) Major, per tal de potenciar-los. En aquest sentit, es recuperarà la festa major dels Quadrells, absent des de fa més de cinc anys. La celebració reinterpreta la tradició des de l’art interdisciplinari, la comunitat i l’entorn natural.

Bosc(o) Major és la trobada entre arrels i futur, «mantenint viva un altre cop la festa major amb actes de sempre, però fent una proposta més contemporània», afirmen des de l’organització. L’esdeveniment l’organitzen l’Associació Cultural Els Quadrells i Orri dels Ens, un projecte artístic confeccionat per David Lama, que explora l’art totèmic a través del folklore local. L’experiència, que s’iniciarà a partir de les cinc de la tarda, convida el públic a recórrer un laberint sensorial immersiu entre arbres i silencis.

La poesia musicada prendrà protagonisme a partir de les set amb l’actuació de Martí i Dalmau Boada. Seguidament, es durà a terme un espectacle de teles aèries a càrrec de Lluc Baldasano. Aquesta primera part requereix entrada, que té un cost de deu euros incloent el sopar, i es pot adquirir a la pàgina web Entrades Solsonès.

En la segona part de la jornada es podran escoltar les melodies de la cantautora Ana Rosi, a la plaça dels Quadrells a partir de les nou de la nit. A continuació, hi haurà un DJ set amb Alicia Casado que inclourà projeccions amb videomappings en tres façanes de la plaça. Les projeccions aniran a càrrec de Kàtia Popova i de Daniel Romero. La proposta en el seu conjunt és intergeneracional i transforma els espais emblemàtics dels Quadrells en escenaris de trobada, emoció i festa compartida.

La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell

Esther Guerrero bat el rècord de Catalunya dels 1.500 metres a la Lliga de Diamant

Necrològiques del 23 d'agost de 2025

Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola

La Molsosa acollirà una festa centrada en el paisatge i la creació artística: Bosc(o) Major

María Vetican, veterinària, explica els símptomes de la insuficiència renal en gats: «No té cura, només el podem alentir»

Es reobre al trànsit el pont de Sant Francesc de Manresa

És possible llegir mil llibres en només un any? Sí, però amb les trampes de la intel·ligència artificial

