La Molsosa acollirà una festa centrada en el paisatge i la creació artística: Bosc(o) Major
La jornada combinarà la festa major dels Quadrells, que es recuperarà enguany, i el microfestival Bosc(o) Sonor el dissabte 30 d’agost
David Caelles
La tercera edició del microfestival Bosc(o) Sonor i la festa major dels Quadrells a la Molsosa se celebrarà el dissabte 30 d’agost. Enguany, s’ha apostat per fusionar els dos esdeveniments, amb el nom de Bosc(o) Major, per tal de potenciar-los. En aquest sentit, es recuperarà la festa major dels Quadrells, absent des de fa més de cinc anys. La celebració reinterpreta la tradició des de l’art interdisciplinari, la comunitat i l’entorn natural.
Bosc(o) Major és la trobada entre arrels i futur, «mantenint viva un altre cop la festa major amb actes de sempre, però fent una proposta més contemporània», afirmen des de l’organització. L’esdeveniment l’organitzen l’Associació Cultural Els Quadrells i Orri dels Ens, un projecte artístic confeccionat per David Lama, que explora l’art totèmic a través del folklore local. L’experiència, que s’iniciarà a partir de les cinc de la tarda, convida el públic a recórrer un laberint sensorial immersiu entre arbres i silencis.
La poesia musicada prendrà protagonisme a partir de les set amb l’actuació de Martí i Dalmau Boada. Seguidament, es durà a terme un espectacle de teles aèries a càrrec de Lluc Baldasano. Aquesta primera part requereix entrada, que té un cost de deu euros incloent el sopar, i es pot adquirir a la pàgina web Entrades Solsonès.
En la segona part de la jornada es podran escoltar les melodies de la cantautora Ana Rosi, a la plaça dels Quadrells a partir de les nou de la nit. A continuació, hi haurà un DJ set amb Alicia Casado que inclourà projeccions amb videomappings en tres façanes de la plaça. Les projeccions aniran a càrrec de Kàtia Popova i de Daniel Romero. La proposta en el seu conjunt és intergeneracional i transforma els espais emblemàtics dels Quadrells en escenaris de trobada, emoció i festa compartida.
