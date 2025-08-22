Oasis del Solsonès per gaudir del darrer sospir de l’estiu

Un home en una de les piscines d’aigua salada del Salí de Cambrils, a Odèn / Salí de Cambrils

Xavi Moraleda

El Solsonès és una comarca que ofereix un gran ventall de propostes per gaudir i contemplar cadascun dels seus racons. Des de rutes de senderisme i BTT fins a propostes més refrescants i relaxants com banyar-se en aigua salada en plena muntanya, navegar en caiac o prendre un còctel amb la companyia d’una posta de sol. Per a aquells que estan decidits a gaudir al màxim del darrer sospir de l’estiu, els oferim quatre plans i activitats que poden viure amb la seva família o amics i que, sens dubte, els faran cloure amb un molt bon regust la temporada estival.

Un bany en aigua salada

Tot i que costi de creure, a Odèn és possible banyar-se en aigua salada en ple Pirineu català. És possible al Salí de Cambrils, un complex on es pot conèixer la història de les salines, on històricament s’explotava aquest mineral, i fer banys terapèutics en aigües naturals. Amb una concentració de sal similar a la del mar Mort de Jordània, són especialment beneficioses per a millorar la circulació, l’acne i la dermatitis. El complex està obert durant totes les estacions de l’any i també es pot gaudir a l’hivern, ja que una de les piscines salades es sol cobrir quan arriba el fred.

Per a més informació consulteu el seu web aquí.

Dos visitants al Salí de Cambrils, a Odèn / Salí de Cambrils

Una aventura en caiac

Per descobrir el privilegiat entorn natural que envolta el pantà de la Llosa del Cavall d’una forma divertida i refrescant, una de les millors maneres és fer-ho navegant per la presa. S’ofereixen opcions ben diverses com ara en caiac, paddle surf o en patinet aquàtic. Envoltats de muntanyes, podran contemplar el paratge al detall, així com la seva fauna i flora autòctones. A més, en aquests moments les reserves del pantà superen el 80% de la seva capacitat, la qual cosa afavoreix que la navegació per la presa sigui encara més plena.

Les reserves es poden fer a través d'aquest enllaç.

Unes noies navegant en caiac pel pantà de la Llosa del Cavall / Arxiu/Arnau Valverde

Desconnexió al pantà de Sant Ponç

Al pantà de Sant Ponç també es pot gaudir de l’entorn mentre es navega per la presa, sigui en caiac o paddle surf i s’hi ofereixen classes per a principiants i tours guiats per explorar la zona. A banda, la Caseta del pantà disposa d'una zona de terrassa i chill-out per a prendre un refrigeri o, fins i tot, un còctel mentre recuperen les energies. Si allarguen fins al vespre, podran contemplar una magnífica posta de sol que, si ja és bella per si sola, es reflectirà sobre l’aigua del pantà.

El web de la Caseta del pantà es pot consultar aquí.

Terrassa de la Caseta del pantà de Sant Ponç / Ruth Mármol

Un pícnic a la Font Puda

Antigament, es creia que l’aigua sulfurosa que treu la Font Puda, al municipi de la Coma i la Pedra, era capaç de curar qualsevol mal si es bevia durant nou dies. Per això, moltes persones solien fer les anomenades «novenes», estances de nou dies en aquest entorn natural. A banda d’aquestes suposades propietats miraculoses, està provat que l’aigua de la font és molt beneficiosa per a les afeccions de la pell per ser rica en sofre. A prop de la Font Puda, restaurada recentment, hi ha una zona de pícnic ideal per a fer un aperitiu en família rodejats d’un magnífic entorn natural que inclou també un afluent en què es poden remullar.

Vista de la Font Puda, a la Coma i la Pedra / Turisme Solsonès

