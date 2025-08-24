El Sindicat d’Habitatge del Solsonès reprendrà les assemblees obertes de forma setmanal
L’organització popular denuncia la dificultat d’accedir a l’habitatge a la comarca i anima la ciutadania a exposar els seus casos a les assemblees
David Caelles
El Sindicat d’Habitatge del Solsonès es va fundar el mes de maig amb la finalitat de fomentar l'organització i crear un poder popular davant dels problemes actuals d’habitatge a la comarca. Les assemblees, que es van interrompre a mitjans de juliol, es reprendran la primera setmana de setembre i es duran a terme cada dimarts a les set de la tarda a la plaça Sant Pere de Solsona.
En les assemblees obertes la gent que hi assisteix pot exposar els seus casos i s’ofereix acompanyament i suport. Durant el primer mes d’activitat es van rebre dos casos pel que fa a problemes d’accés a l’habitatge i clàusules abusives contractuals. En aquesta línia, des del sindicat s’anima la ciutadania a participar-hi.
En el cas de Solsona, el Sindicat d’Habitatge detecta que hi ha un problema bàsic d’accés a l’habitatge. L’oferta és pràcticament inexistent, tot hi haver-hi pisos buits, la qual cosa ha incrementat els preus dels lloguers: «Els preus han augmentat un 43% en els darrers 10 anys i les immobiliàries i propietaris ofereixen els pisos selectivament, reservant l’accés a perfils més benestants i excloent, de forma deliberada, famílies treballadores o persones migrants», afirmen els seus membres.
Per tal de fer front als preus abusius en els lloguers a Solsona, des del sindicat es donen a conèixer les eines legals existents. Una de les campanyes que s’està duent a terme és anar a diferents llars a facilitar informació, especialment els habitatges que són propietat de grans tenidors. La Generalitat de Catalunya estableix que un gran tenidor és la persona física o jurídica propietària de cinc o més immobles urbans d’ús residencial. Des del sindicat es denuncia l’especulació de l’habitatge per tal de fer-ne un negoci, cosa que portada a l’extrem deriva en desnonaments: «En els últims 7 anys hi ha hagut una mitjana de 22 desnonaments silenciosos anuals a Solsona».
El Sindicat d’Habitatge es defineix com una «eina veïnal, assembleària i combativa» que reivindica el dret a l’habitatge al marge de les institucions, en considerar que «l’Estat protegeix el negoci de l'habitatge». Pel que fa al Pla Municipal d’Habitatge, que previsiblement aprovarà l’Ajuntament de Solsona, de moment el sindicat prefereix no posicionar-s’hi al respecte, ja que «la feina i la missió del sindicat va en paral·lel a la de l’Ajuntament».
L’organització popular del Solsonès forma part de la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, la qual cosa aporta «una estructura bastant forta i un acompanyament a nivell de formacions i repercussió», segons detallen els seus membres. És previst que al llarg dels propers mesos les assemblees també es desenvolupin en diversos municipis de la comarca, considerant així les especificitats rurals que la caracteritzen: «Som el sindicat del Solsonès i en un futur tenim previst anar canviant la localització de les assemblees per poder arribar a tots els pobles».
