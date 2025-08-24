Totes les propostes presentades al 35è Concurs de flors als balcons rebran un reconeixement
L’Ajuntament de Solsona recupera el certamen, de caràcter popular, després d’una aturada de dos anys per la sequera
David Caelles
L’Ajuntament de Solsona premiarà aquest any les tretze llars presentades al Concurs de flors als balcons. La convocatòria es planteja per tal de fomentar la participació ciutadana en l’embelliment de la ciutat. Aquesta és la trenta-cinquena edició de l’esdeveniment, que es recupera enguany després d’una aturada de dos anys per la sequera.
L’entitat encarregada de valorar els balcons i les façanes en aquesta edició ha estat Joventut Solsonina. El primer premi, valorat en 90 euros, s’ha atorgat a Montserrat Puig, i l’especial façana, de 180 euros, a Pilar Casals. Les altres llars que han presentat una proposta seran premiades amb 60 euros cadascuna.
La regidoria de Cultura celebra que totes les persones participants rebin enguany un reconeixement a la seva dedicació, atès que es tracta d’un concurs de caràcter popular. Al mateix temps, el regidor de l’àrea, Albert Colell, fa una crida a la ciutadania de Solsona perquè en futures edicions augmenti el nombre de balcons inscrits: «Aquests espais privats tenen un paper fonamental en l’enriquiment de la vegetació urbana». A més a més, els balcons florits promouen un entorn acollidor, reforçant així «el sentiment de pertinença i l’orgull de comunitat».
El lliurament de premis es farà el 19 de setembre a les vuit del vespre en un acte organitzat a la sala de plens del consistori. També s’hi entregaran els premis dels concursos de pintura ràpida, fotografia i disseny del programa de la Festa Major.
El Concurs de flors als balcons és una de les iniciatives per les quals Solsona forma part del moviment Viles Florides, impulsat per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya. La ciutat va revalidar l’any passat les tres flors d’honor que conserva des del 2017.
