Lladurs, el municipi on més ha plogut durant l’episodi de pluja del cap de setmana
El municipi solsoní va registrar 20,2 litres per metre quadrat aquest diumenge en una jornada sense incidències
Redacció
Lladurs ha estat un dels punts més afectats per l’episodi de pluges intenses d'aquest diumenge a Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el municipi solsoní va registrar 20,2 litres per metre quadrat, la dada més destacada de tot l'episodi. Les precipitacions, de caràcter molt local, van anar acompanyades puntualment de calamarsa o pedra i van afectar especialment les comarques del Ripollès, la Garrotxa i punts del Solsonès, com és el cas de Lladurs.
Tot i la intensitat puntual de les pluges, Protecció Civil de la Generalitat va desactivar aquest diumenge a la nit el Pla INUNCAT, ja que les previsions apuntaven que el gruix de la pertorbació ja havia passat. A més, el telèfon d’emergències 112 no ha rebut cap incidència destacable relacionada amb aquest episodi, i els Bombers de la Generalitat no han hagut d’actuar per cap afectació derivada de les pluges.
Finalment, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va emetre un avís de vigilància per possibles crescudes sobtades a les conques de la Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana i el Segre, però no es van registrar increments significatius de cabals.
