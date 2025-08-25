Solsona proposa dues rutes per a la Caminada popular al Vinyet

La convocatòria és per aquest diumenge a partir de les vuit del matí a la plaça del Camp

Una imatge de la caminada de l'any passat, que es va veure afectada per la pluja

Una imatge de la caminada de l'any passat, que es va veure afectada per la pluja / ARXIU/AJUNTAMENT DE SOLSONA

Redacció

Solsona

Solsona arrencarà ja un dels actes previs a la festa major amb la que és una de les cites més participades del calendari anual del municipi, la caminada popular al Vinyet. Es tracta d’una proposta pensada per descobrir o redescobrir el paisatge rural i el patrimoni de l’entorn més immediat del nucli urbà, i que ja va camí de les tres dècades de trajectòria. La seva vint-i-vuitena edició arribarà diumenge al matí amb un itinerari que discorre per camins i corriols de les partides de Sant Bernat, Sant Pere Màrtir i Sant Honorat. La sortida es farà des de la plaça del Camp, entre les 8 i 2/4 de 9 del matí.

Enguany el recorregut llarg serà de 17 quilòmetres i el curt, de 10,4. Com sempre, el punt de sortida i arribada serà la plaça del Camp entre les vuit i dos quarts de nou del matí. Els caminants començaran l’excursió en direcció sud fins a la capella de Sant Bernat, on hi ha previst un primer avituallament. L’itinerari remuntarà en aquest punt cap a l’entorn del Castellvell, un dels indrets de més interès de la caminada, i continuarà fins al parc de la Mare de la Font, on s’oferirà l’esmorzar a tots els participants.

Bifurcació a la Mare de la Font

En aquest punt, el recorregut es bifurcarà per a aquells que optin per a l’opció més curta de tornada a la plaça del Camp. La resta continuarà en direcció est fins a la capella de Sant Honorat, on hi haurà preparat un nou avituallament, i passarà pels voltants de Cal Pampa i la Cabana del Nofre, abans de tancar l’itinerari circular.

Els darrers anys més de 200 persones de totes les edats prenien part a aquesta cita del programa de Festa Major, si bé l’última edició es va veure afectada per la pluja i el volum de participants va minvar fins als 157. L’organització confia que enguany el temps acompanyi i permeti gaudir plenament de la caminada.

La participació és gratuïta i inclou, a banda de l’esmorzar i els avituallaments, una planta aromàtica d’obsequi per a tothom que la completi. Les inscripcions es fan a la plaça del Camp just abans de començar. És una activitat organitzada per la regidoria de Cultura amb la col·laboració del Centre Excursionista del Solsonès.

