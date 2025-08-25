Solsona proposa dues rutes per a la Caminada popular al Vinyet
La convocatòria és per aquest diumenge a partir de les vuit del matí a la plaça del Camp
Redacció
Solsona arrencarà ja un dels actes previs a la festa major amb la que és una de les cites més participades del calendari anual del municipi, la caminada popular al Vinyet. Es tracta d’una proposta pensada per descobrir o redescobrir el paisatge rural i el patrimoni de l’entorn més immediat del nucli urbà, i que ja va camí de les tres dècades de trajectòria. La seva vint-i-vuitena edició arribarà diumenge al matí amb un itinerari que discorre per camins i corriols de les partides de Sant Bernat, Sant Pere Màrtir i Sant Honorat. La sortida es farà des de la plaça del Camp, entre les 8 i 2/4 de 9 del matí.
Enguany el recorregut llarg serà de 17 quilòmetres i el curt, de 10,4. Com sempre, el punt de sortida i arribada serà la plaça del Camp entre les vuit i dos quarts de nou del matí. Els caminants començaran l’excursió en direcció sud fins a la capella de Sant Bernat, on hi ha previst un primer avituallament. L’itinerari remuntarà en aquest punt cap a l’entorn del Castellvell, un dels indrets de més interès de la caminada, i continuarà fins al parc de la Mare de la Font, on s’oferirà l’esmorzar a tots els participants.
Bifurcació a la Mare de la Font
En aquest punt, el recorregut es bifurcarà per a aquells que optin per a l’opció més curta de tornada a la plaça del Camp. La resta continuarà en direcció est fins a la capella de Sant Honorat, on hi haurà preparat un nou avituallament, i passarà pels voltants de Cal Pampa i la Cabana del Nofre, abans de tancar l’itinerari circular.
Els darrers anys més de 200 persones de totes les edats prenien part a aquesta cita del programa de Festa Major, si bé l’última edició es va veure afectada per la pluja i el volum de participants va minvar fins als 157. L’organització confia que enguany el temps acompanyi i permeti gaudir plenament de la caminada.
La participació és gratuïta i inclou, a banda de l’esmorzar i els avituallaments, una planta aromàtica d’obsequi per a tothom que la completi. Les inscripcions es fan a la plaça del Camp just abans de començar. És una activitat organitzada per la regidoria de Cultura amb la col·laboració del Centre Excursionista del Solsonès.
