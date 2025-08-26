Els Mossos d’Esquadra investiguen un ciberatac "greu" al Consell Comarcal del Solsonès

La presidenta, que considera que el sabotatge és «greu», ha demanat suport a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Edifici del Consell Comarcal del Solsonès

Edifici del Consell Comarcal del Solsonès / Arxiu Particular

Redacció

Solsona

El Consell Comarcal del Solsonès ha patit un atac informàtic. La intrusió als seus sistemes de comunicació interna per part de pirates informàtics ha obligat els responsables de l'organisme a coordinar-se de manera urgent amb els tècnics de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (ACC) i amb els de la Diputació de Lleida. Episodis com aquest, a més, tenen una dimensió policial i judicial, ja que constitueixen un delicte.

La investigació que ha obert immediatament el cos de Mossos d’Esquadra haurà d'aclarir qui n'ha estat l'autoria i amb quina finalitat ha dut a terme el sabotatge. En declaracions a aquest diari, la presidenta del Consell Comarcal, Claustre Sunyer, afirma: «En aquests moments estem pendents de veure exactament què ha passat i la consideració de l’atac, que seria bastant greu». La intrusió informàtica es va detectar ahir dilluns a primera hora del matí. Els responsables del Consell van actuar àgilment per evitar que dispositius de tercers connectats a la seva xarxa patissin qualsevol perjudici.

L'ACC, en la seva funció de suport i foment de la ciberseguretat a les administracions locals del territori, avalua en quina situació es troben les infraestructures accessibles a internet de més de 500 organismes de l'administració de proximitat. El conveni de col·laboració amb el Consorci d'Administració Oberta Electrònica de Catalunya (CAOC) regula aquesta relació.

Alhora, l'agència actua a escala preventiva i també amb caràcter reactiu, per exemple el detectat al Consell Comarcal del Solsonès. En aquests casos, els experts de l'ACC presten un servei d'orientació a les víctimes dels hackers.

TEMES

Tracking Pixel Contents