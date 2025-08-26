S'incendia un camió carregat de palla a Solsona

Una dotació del cos dels Bombers de la Generalitat

Alba Díaz

Un camió que transportava bales de palla ha cremat aquest dimarts al migdia a la zona de Cal Titarró, a Solsona. L’avís s’ha rebut a les 13 hores, i les flames han afectat únicament la càrrega del vehicle.

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat continuen treballant a la zona per controlar i extingir completament l’incendi.

Segons informen, el foc no ha afectat cap zona de vegetació propera.

