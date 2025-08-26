S'incendia un camió carregat de palla a Solsona
Quatre dotacions dels Bombers treballen per extingir les flames, que no han afectat la vegetació propera
Un camió que transportava bales de palla ha cremat aquest dimarts al migdia a la zona de Cal Titarró, a Solsona. L’avís s’ha rebut a les 13 hores, i les flames han afectat únicament la càrrega del vehicle.
Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat continuen treballant a la zona per controlar i extingir completament l’incendi.
Segons informen, el foc no ha afectat cap zona de vegetació propera.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola