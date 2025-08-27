Com venen els 'hackers' les dades robades en ciberatacs com el detectat al Solsonès?
La web profunda allotja llocs per a realitzar transaccions amb la informació de persones i organitzacions segons el seu volum
Redacció
Les dades digitals d'empreses, institucions i particulars es compren i es venen com qualsevol altra mercaderia, encara que, en aquestes ocasions, les transaccions siguin il·legals. Per aquesta raó, no es porten a terme en espais de fàcil accés. El més habitual és que aquesta activitat il·legal es desenvolupi en llocs de l'anomenada web profunda.
Informació com la sostreta aquesta setmana al Consell Comarcal del Solsonès s'ofereix perquè sigui adquirida per un preu determinat en funció del seu volum. Les estadístiques de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya mostren un increment preocupant dels atacs al país. Així, entre 2023 i 2024, l'augment va ser del 26%.
Els mateixos experts reconeixen que resulta extremadament complicat esbrinar l'origen d'aquestes intervencions, ja que els hackers porten anys emprant tècniques per ocultar-ne la procedència. Dels 6.900 milions d'intents rastrejats l'any passat a Catalunya, 3.372 van prosperar.
La modalitat més freqüent és precisament la seguida al Consell del Solsonès, ransomware, la qual, en paraules de la directora de l'Agència de Ciberseguretat, Laura Caballero, s'ha disparat fins a "nivells històrics". La gravetat dels incidents d'aquesta naturalesa és evident. A més, sis de cada deu establiments catalans no disposen de cap assegurança contra perjudicis causats per aquests sabotatges, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
El sector de l'hostaleria (28,2%) i els negocis amb menys de 10 treballadors (27,5%) representen els menors percentatges en la cobertura d'aquests boicots. Amb tot, gairebé el 70% de les organitzacions del territori fan servir personal especialitzat. Al segon trimestre del 2025, el 35,0% de les empreses van declarar que havien patit algun ciberatac, en concret, un 10,3% en l'últim any i un 24,7% feia més de 12 mesos.
Les principals conseqüències per aquests delictes, molt difícils d'investigar policialment, són la manca de disponibilitat de serveis tecnològics (28,8%), la destrucció o la corrupció de dades (25,3%) i el frau econòmic (18,6%). El patró es repeteix a tots els sectors d'activitat, excepte a la construcció. Sigui com sigui, el 96,0% dels responsables dels establiments del país sostenen que apliquen mesures de ciberseguretat.
