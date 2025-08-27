Torà es vesteix de gala per iniciar la seva festa major
La celebració començarà el divendres 29 d’agost i s’allargarà fins el dilluns 1 de setembre
La dansa dels priors i les priores, una de les cites més tradicionals, no es realitzarà enguany per falta de participants
David Caelles
La Festa Major de Torà inclou una vintena d’activitats que se celebraran aquest cap de setmana, entre el divendres 29 d’agost i el dilluns 1 de setembre, diada de sant Gil i patró de la vila de Torà. Des de l’Ajuntament es destaca la voluntat de programar actes transversals per tal d’incloure-hi les diverses generacions. En aquest sentit, les activitats són de caràcter cultural, lúdic i esportiu.
No obstant això, enguany no es realitzarà la dansa dels priors i les priores de la confraria de Sant Gil per falta de participants. Es tracta d’una de les cites més tradicionals de la Festa Major, que s’escenificava el dilluns després de la missa. L’alcaldessa de Torà, Isabel Torres, afirma que: «La dansa dels priors té un pes important en la Festa Major, però costa molt de trobar gent».
Des de l’Ajuntament s’està treballant en poder fer la festa del Roser, el primer de maig, moment en què històricament ja es realitzava la dansa, abans que també s’incorporés a la Festa Major. Tot i això, el dilluns al matí es farà un taller de sardanes i priors i, seguidament, una ballada de caire popular.
Els diversos actes de la Festa Major els organitza l’Ajuntament i múltiples entitats de la vila. L’alcaldessa destaca «la implicació i la participació de totes les associacions que fan possible la Festa Major i, en especial, de l’associació de joves».
El punt de partida de la Festa Major el marcarà el torneig de bàsquet 3x3, el divendres a les quatre de la tarda a la plaça del Vall. Al vespre es durà a terme el Correcolles, que recorrerà els carrers del poble amb la xaranga La Follia, i el concert del grup de versions musicals Ready to rock i el DJ Toni Oliver al pavelló poliesportiu municipal.
Pel que fa a la resta de concerts, el dissabte a la nit serà el torn de La Nit del Canet i el DJ Andrew Pix. El dilluns a la tarda al poliesportiu hi actuarà l’orquestra Montgrins, primer en format de concert de Festa Major i després en un ball llarg.
Una de les cites més destacades de celebració és la trobada gegantera, que enguany arribarà a l’onzena edició. L’esdeveniment s’iniciarà amb la plantada de gegants a la plaça del Vall, el dissabte a dos quarts de sis de la tarda, i continuarà amb una cercavila. Les colles geganteres que hi participaran són les de Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Moià, Sant Martí Sesgueioles i el carrer de la Riera de Vic, juntament amb la colla amfitriona, l’Associació Cultural del Brut i la Bruta de Torà.
Enguany també està previst que es recuperi la Baixada d’Andròmines, que tindrà com a punt de sortida la plaça de l’Església. L’esdeveniment del diumenge a la tarda es va deixar d’organitzar d’ençà de la pandèmia de la COVID-19 i era un dels actes més expectants de la Festa Major. Després de la Baixada d’Andròmines es farà el tradicional sopar de germanor a la plaça del Vall.
