La Matriu, el projecte municipal adreçat a famílies i infants, oferirà més serveis aquest curs
L’espai familiar i de criança de Solsona ampliarà els horaris, s’obrirà a persones gestants i acollirà dues activitats de psicomotricitat per a infants d’I4 i I5
Redacció
Solsona reafirma el compromís amb el projecte municipal La Matriu, adreçat a famílies de la petita infància, que creix amb un grup nou i més serveis. D’una banda, l’espai familiar i de criança ampliarà els horaris i s’obrirà a persones gestants, i, de l’altra, començaran dues activitats de psicomotricitat per a infants d’I4 i I5. El 15 de setembre se n’obriran les inscripcions, que són gratuïtes.
Després de la bona acollida de l’espai familiar i de criança durant els seus primers mesos, amb un total de 22 famílies inscrites, a partir del nou curs se n’obren tres grups, un més que en l’anterior. Les activitats es realitzaran al gimnàs del casal cívic i comunitari Xavier Jounou
Aquesta iniciativa, dirigida i dinamitzada per la psicopedagoga Júlia Tobeña i la mestra i psicomotricista Sílvia Sala, té per objectiu acollir la tasca educativa i de criança dels fills i filles en les primeres edats, de 0 a 36 mesos. Per als infants és un àmbit de joc, aprenentatge i relació, mentre que per a les famílies, es concep com un espai d’intercanvi d’experiències amb un acompanyament professional. A més, s’hi convida les persones embarassades que busquin compartir experiències i dubtes.
Una de les novetats de La Matriu per a aquest curs és l’activitat de psicomotricitat per a infants d’I4 i I5, que es durà a terme a les instal·lacions de l’Escola El Vinyet els dimecres a la tarda. En l’activitat s’hi fomentarà el creixement global dels infants en un espai segur i professionalment acompanyat. També s’hi facilitaran habilitats motrius com l’equilibri, el control postural o la consciència corporal per mitjà del joc, alhora que s’hi promouran el desenvolupament emocional i simbòlic.
L’extraescolar mensual que incorpora La Matriu és Femme psico. En aquest cas s’adreça exclusivament a nenes i infants amb identitats no binàries d’I4 i I5 perquè hi trobin un espai segur on descobrir, explicar i gaudir del seu cos sense pressions estètiques ni rols imposats. Es durà a terme el primer dissabte de cada mes al matí a l’Escola El Vinyet. Tal com explica Júlia Tobeña, es tracta de «trencar estereotips de gènere tradicionalment associats a l’activitat física fomentant la confiança en les pròpies capacitats, la presa de decisions i l’autonomia personal».
La continuïtat del projecte ve donada per la «necessitat de posar la mirada i sensibilitat en la petita infància, en el seu procés maduratiu i en els referents adults que l’acompanyen», segons destaca la regidora d’Infància, Pilar Viladrich. La Matriu començarà el nou curs la setmana del 29 de setembre. Les inscripcions s’obriran el dia 15 a través de la web i presencialment al casal cívic i comunitari Xavier Jounou.
