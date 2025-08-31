Ca l’Anita, la històrica merceria i botiga de roba de Solsona, abaixa la persiana després de 71 anys
El comerç ha tancat definitivament aquest darrer cap de setmana d'agost en no trobar relleu generacional
David Caelles
Ca l’Anita, la històrica merceria i botiga de roba de Solsona, va abaixar la persiana definitivament després de setanta-un anys d’activitat. Fa uns mesos que Ca l’Anita buscava un relleu generacional i es va adherir a la campanya «De mà en mà» de l’Agència de Desenvolupament Local. Tot i haver rebut dues propostes de traspàs, aquestes no es van acabar consolidant i el negoci va tancar de manera definitiva el darrer cap de setmana d’agost.
La botiga situada al carrer Castell, en el tram de la plaça del Ruc, la va obrir Anna Camps l’any 1954. La seva filla, Claustre Barcons, ha portat el negoci durant més de seixanta anys. De fet, Barcons actualment té setanta-vuit anys i s’hi va introduir quan en tenia nou ajudant la seva mare. La botiga es coneix popularment com Ca l’Anita Tonyo, fent referència a Anna Camps, Anita, i al sobrenom familiar, Tonyo, derivat del nom dels homes de diverses generacions familiars, que es deien Antoni.
Inicialment, Ca l’Anita es dedicava a confeccionar camises i comptava amb diverses treballadores, però «amb els anys les camises es van anar deixant de fer perquè la gent ja en comprava de fetes», sosté Barcons. S’hi va introduir el brodat en el negoci familiar, sent una de les principals tasques que realitzaven. Claustre Barcons va obtenir el títol de professora de brodats quan tenia quinze anys. Si bé amb el pas del temps els encàrrecs de brodats van anar disminuint, durant dècades s’ha ofert una selecció de productes de merceria, roba interior i pijames de dona i d’home i roba per a la llar.
Els canvis socials i d’hàbits de consum s’han fet palesos en la botiga i en el seu entorn, en ple centre del nucli antic: «Aquí al carrer Castell, entre l’Ajuntament i la cantonada del carrer Sant Josep, hi havia hagut vint-i-dues canalles, nens i nenes d’entre dos i catorze anys, que tots eren sempre al carrer». La canalla s’estava al carrer durant el dia, cosa que avui dia ha disminuït, i això repercutia la botiga, on sovint hi entraven nenes i nens tot jugant. Aquest tram del carrer era especialment concorregut i hi havia nombrosos comerços, com Cal Manel, que va esdevenir Cal Pellicer, la Farmàcia Boix, Cal Sant Antoni o la Barberia Serra.
Actualment, totes les botigues que hi havia hagut a l’entorn proper de Ca l’Anita es troben tancades i les que s’hi han obert posteriorment també han tancat. Els canvis socials «han anat en contra del comerç petit en general, del local, perquè les multinacionals i les grans superfícies ho estan acaparant tot i el fet d’anar a comprar al veí ha deixat d’existir», afirma Claustre Barcons.
L’Ajuntament de Solsona lamenta que no s'hagi pogut garantir el relleu generacional d'aquest establiment tan arrelat al nucli antic. En aquesta línia, l’alcaldessa, Judit Gisbert, afirma que «el tancament d'una botiga amb setanta anys d'història com Ca l’Anita és una pèrdua que va més enllà de l’àmbit comercial: és la desaparició d’un espai de vida quotidiana, de memòria col·lectiva i de relacions de proximitat».
La botiga era un punt de trobada del veïnat, esdevenint així un espai on es feia comunitat. El tracte familiar i personal era una de les seves singularitats. En aquest sentit, Claustre Barcons valora emotivament el suport rebut per part de la clientela de la botiga: «Voldria donar les gràcies als clients que tants anys ens han donat suport». L’alcaldessa de Solsona destaca que «cal reconèixer a la Claustre Barcons tants anys de servei, compromís i estima a la ciutat».
