L’Agrupació de Geganters commemora els 350 anys de l’Àliga de Solsona
La primera referència documentada de l’Àliga com a figura d’imatgeria festiva és de l’any 1675 amb relació a la Festa Major
David Caelles
La Festa Major de Solsona d’enguany commemorarà els 350 anys de l’Àliga a la ciutat. L’Agrupació de Geganters ha impulsat diverses iniciatives per celebrar l’efemèride. De fet, la primera referència documentada de l’Àliga de Solsona és de l’any 1675 en el marc de la festa patronal, que ha derivat a la Festa Major actual.
L’Àliga té un gran simbolisme per la ciutat de Solsona. El seu ball es realitza per les diades de la Festa Major i del Corpus i també s’interpreta en ocasions extraordinàries, amb la finalitat de retre homenatge a personalitats destacades. El macip major de l’Agrupació de Geganters, Roger Davins, recalca la solemnitat del ball i la rellevància de la figura: «L’Àliga a nivell simbòlic té molt pes i la gent se la sent molt seva, es tracta d’una figura representativa de la imatgeria solsonina i de la ciutat, que té aquest punt d’homenatge en el seu ball».
La samarreta de la Festa Major d’enguany està dedicada a l'Àliga i és obra del solsoní Pau Reig. El disseny mostra la imatge de l’Àliga en un dels moments més lluïts del ball: els salts previs a la salutació final. Reig destaca que un dels reptes d’aquest disseny «ha estat captar la fisonomia de la figura, des del dinamisme i l’esveltesa del cos fins a l’expressió del rostre».
L’Agrupació de Geganters també ha fet un cartell commemoratiu de l’Àliga d’edició limitada, obra de Ramon Àngel Davins, i una polsera per a l’ocasió, dissenyada per Jaume Cuadrench, que conté una il·lustració de la figura. La biblioteca de Solsona acollirà la conferència «L'entremès de l'àliga a Catalunya» el dissabte 6 de setembre a dos quarts de set de la tarda. Així mateix, el dia 7 de setembre la plaça de Ramon Llumà serà l’escenari d’un acte de reconeixement als balladors de l’Àliga des de la seva recuperació l’any 1979.
Els documents de l’Arxiu de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre testimonien la continuïtat històrica de l’element d’imatgeria festiva fins a dia d’avui. Tot i això, la figura va desaparèixer a mitjans del segle XIX, probablement com a conseqüència de les guerres carlines, que van afectar greument la ciutat. L’Àliga actual la va construir l’escultor tarragoní Joan Salvadó Voltas l’any 1956, en el marc de les Festes de la Coronació de la Mare de Déu del Claustre.
L’element folklòric va quedar en desús i es va recuperar el 1979, moment en què l’escultor solsoní Manel Casserras i Boix va realitzar-li una important restauració. Aleshores també es va crear la dansa actual de l’Àliga a partir d’una versió del ball de l’any 1956. La composició musical va anar a càrrec de Joan Roure i Jané, basant-se en l’obra de mossèn Antoni Muntada, i la coreografia va ser elaborada per Josep Dalmau.
