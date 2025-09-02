El Consell del Solsonès atorga més de 700 ajuts de menjador i transport escolar
Més de 450 són per a ajuts de menjador no obligatoris, els quals han estat atorgats per motius socioeconòmics
La resta han estat per a estudiants s'han de desplaçar a altres municipis per a estudiar i necessiten fer ús del sistema de transport escolar
Redacció
El Consell Comarcal del Solsonès ha atorgat per a aquest curs escolar un total de 728 ajuts per a fer front a les despeses del menjador i el transport escolar que aniran destinats a alumnes d’ensenyament obligatori d’arreu de la comarca. Les beneficiàries seran les famílies dels infants i joves escolaritzats des d’I3 fins a 4t d’ESO.
Del total d’ajuts atorgats, 271 són de caràcter obligatori, és a dir que estan adreçats a alumnes que no tenen cap centre educatiu al seu municipi i que, per tant, s’han de desplaçar a un altre per a estudiar. En aquests casos, tenen garantit el dret a l’ajut de menjador i transport escolar.
Els altres 457 ajuts són per al menjador escolar i aquests no són de caràcter obligatori. Les subvencions s’atorguen en funció de les condicions socioeconòmiques de cada nucli familiar, amb l’objectiu de garantir que cap infant es quedi sense aquest servei per qüestions de renda.
El Consell recorda que un cop publicat el llistat provisional dels atorgaments, les famílies de la comarca disposen d’un termini d’un mes per presentar el corresponent recurs en cas que no estiguin conformes amb la resolució. Tota la informació, així com el procediment per presentar reclamacions, està disponible a la seu electrònica del Consell Comarcal.
Amb aquesta convocatòria, el Consell reafirma el seu compromís amb l’equitat educativa i l’accés universal als serveis bàsics per a tots els infants de la comarca.
L’ens comarcal ha fet públics els llistats dels beneficiaris dels ajuts aquest mes de setembre, a través de la plataforma e-tauler (a la pàgina web del Consell Comarcal del Solsonès). Les famílies, per tant, ja poden consultar si rebran la quantia estipulada.
Enllaç ajuts de menjador i transport escolar: https://tauler.seu-e.cat/detall?idEns=8103500000&idEdicte=583989
Enllaç ajuts de menjadors escolar no obligatori per al curs 25-26: https://tauler.seu-e.cat/detall?idEns=8103500000&idEdicte=583979
